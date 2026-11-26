El Concejo Deliberante de la Capital tomó nota del tratamiento del presupuesto nacional 2027 en el Congreso de la Nación, y aprobaron un Proyecto de Declaración para solicitar a los legisladores por Catamarca que gestionen obras urgentes para la ciudad.

La iniciativa, tratada en la sesión de hoy, declaró “de interés prioritario para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca la incorporación, asignación de partidas presupuestarias específicas y efectiva ejecución de las obras que necesita la Capital en el Presupuesto Nacional 2027”.

La iniciativa fue aprobada por el bloque peronista, en tanto que los representantes de La Libertad Avanza se pronunciaron en contra y el MID se abstuvo.

En cuanto a las obras que se solicitan, se mencionó específicamente:

– Desagües pluviales y prevención: Exigir inversiones y obras hídricas para reforzar los desagües pluviales en la Capital y reducir el riesgo ante lluvias intensas como las que se presentaron en los últimos días y que podrían repetirse en los próximos meses como efecto del fenómeno de El Niño que afecta a gran parte del país y la región.

– Relocalización y urbanización: Reclamar partidas para urbanizar terrenos donde serán reubicadas familias que viven en zonas inundables o de riesgo, incluyendo la urbanización de 250 lotes con servicios en el Parque Sur, tarea pendiente de ejecución nacional.

– Financiamiento y proyecto de ley: Plantear la utilización de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para fijar prioridades y plazos concretos a estas obras.

“Es perentorio que se formalice la inclusión de estos puntos en el Presupuesto 2027, consignando expresamente la asignación de fondos, plazos de ejecución e inicio de obras, a fin de asegurar el cumplimiento de cada compromiso, ya que en años anteriores se expresó la intención de llevar adelante estos trabajos, para luego dejar todo en promesas vacías. Se hace urgente solicitar este aporte ante una administración nacional que se desentendió por completo de sus obligaciones con el interior profundo, aun cuando muchas de sus tareas cuentan con financiación surgida de los recursos de los ciudadanos de este interior, por ejemplo a través del Impuesto a los Combustibles, cuya recaudación debe destinarse a un destino específico que no se respeta. Se hace imperioso cuando el municipio, con sus propios recursos, ya se hace cargo de responder mes a mes por erogaciones que corresponden a Nación, y que fueron abandonadas en virtud de las políticas de ajuste salvaje dictadas por el Fondo Monetario Internacional en perjuicio de nuestra población. Así ha sucedido con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), las pensiones por Discapacidad arbitrariamente suspendidas, y múltiples obras de infraestructura barrial y gastos que el municipio asumió para proteger a los ciudadanos ante el insensible e irrresponsable desentendimiento nacional. Resulta a su vez, por una cuestión de sencilla y elemental lógica, rechazar tajantemente el remanido argumento de que “no hay plata”, cuando el mismo Gobierno nacional viene de destinar seis millones de dólares para armar una Carpa VIP para funcionarios, amigos ricos y figuras farandulescas en la recepción del Papa León XIV, mientras millones de fieles pasaban horas esperando al sol. Cuando costosas comitivas internacionales lideradas por el presidente Javier Milei pasean por el planeta para sumarse a la campaña de cuanto candidato de ultraderecha se presente a una elección, o cuando se destinan fortunas incalculables para que la SIDE espíe en secreto a quien se le antoja. Si hay dinero para esas banalidades y superficialidades, que haya dinero para obras vitales para la seguridad de nuestros vecinos, para resguardar sus vidas y para brindarles las oportunidades que merecen las familias de nuestra Capital. Como representantes de nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestro pueblo, son los legisladores nacionales quienes tienen la oportunidad de defender este justo reclamo y pedido en el Congreso de la Nación, y por eso les trasladamos esta inquietud, en nombre de la comunidad que a su vez representamos. Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de declaración”, se señaló en los fundamentos del proyecto.

El edil Matías Funes agregó en la sesión que cada catamarqueño aporta con impuestos cada vez que carga combustible, soporta la discriminación y el catsigo a sus discapacitados, y que afortunadamente “ante un gobierno nacional ausente, tiene un gobierno provincial y municipal presente”.

Recordó los efectos de la política económica nacional, de un país que entró en recesión, lo que lleva a una situación delicada agravada ahora por los efectos del fenómeno de El Niño.

Mencionó que se abandonaron las obligaciones nacionales destinadas a realizar las obras necesarias, mientras se destinan miles de millones a los viajes del presidente para hacer lobby con candidatos de ultraderecha, en actos que nada aportan a los argentinos.

Funes dijo que Catamarca ocupa “el último lugar en las prioridades del presidente, si es que lo ocupa”, y por eso acompañó el pedido a los legisladores nacionales “de todos los colores políticos” para que hagan lo posible por incluir las obras que se necesitan en el Presupuesto 2027; ya que esas obras son “impostergables”.