El mal estado del entramado vial volvió a detonar la indignación de los conductores y usuarios que transitan diariamente por la Cuesta del Totoral. La acumulación de deforma de la calzada y baches profundos reavivó los reclamos por la transitabilidad de la Cuesta del Totoral en Catamarca, un trazado neurálgico que conecta el Valle Central con los departamentos del este en Catamarca.

Usuarios de la red caminera denunciaron que el tramo presenta pozos imposibles de esquivar que generan constante peligro de accidentes viales. A la peligrosidad del trazado de montaña se suma el deterioro en la avenida Ocampo, una de las arterias de acceso más transitadas de la Capital, calificada como un desastre por los propios frentistas.

Los constantes baches provocan severos daños mecánicos en los vehículos particulares y en los transportes de pasajeros que cubren el trayecto interurbano. Los damnificados remarcan que la falta de conservación obliga a realizar maniobras intempestivas para evitar romper los neumáticos, exponiendo a los conductores a colisiones frontales.

A estos daños sobre las rutas de conectividad se añaden quejas recurrentes por obras de asfalto deficientes en distintos puntos urbanos. Vecinos de la zona advierten que los trabajos de repavimentación duran pocos días sobre la calzada antes de volver a ceder frente al tránsito pesado, dejando al descubierto hundimientos y fugas de agua.

Parálisis de asfaltado y duros reclamos a Raúl Jalil

El abandono estructural de los accesos principales encendió severos cuestionamientos hacia las áreas de vialidad e infraestructura provincial. Conductores del interior recriminan que las dependencias oficiales omitan desplegar cuadrillas de bacheo preventivo sobre los tramos serranos más transitados, permitiendo el avance de la erosión sobre el asfalto.

Esta inacción gubernamental sobre las rutas de conectividad reavivó duras críticas dirigidas hacia Raúl Jalil. Diversos sectores del transporte y vecinos fustigan que el Ejecutivo provincial descuide el mantenimiento de los corredores viales estratégicos, mientras los contribuyentes sufren los costos de reparación de sus unidades por la falta de obras públicas.

La falta de soluciones sobre la carpeta asfáltica mantiene bajo máxima tensión a la Cuesta del Totoral en Catamarca. Con baches de gravedad sobre la calzada y arterias céntricas destruidas, los usuarios exigen la intervención urgente del Ministerio de Infraestructura para garantizar la seguridad vial antes de que ocurran siniestros fatales.

Fuente: El Aconquija