El gobernador Raúl Jalil visitó este viernes por la mañana la 18° Feria Provincial del Libro, que se desarrolla en el Predio Ferial Catamarca, donde compartió actividades con niños y niñas, recorrió los stands de librerías y editoriales, presenció un conversatorio a cargo de estudiantes de Singuil y participó de una entrevista en el espacio de streaming del Ministerio de Educación.

En la oportunidad, Raúl fue recibido por la ministra de Cultura, Turismo y deporte, Daiana Roldán y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, con quienes visitó el espacio infantil. Allí conversó con los chicos, les entregó unos presentes y se tomó fotografías antes de continuar su recorrido por el pabellón central de la Feria.

Entre los stands, el Gobernador dialogó con libreros, autores y representantes de editoriales sobre las publicaciones que forman parte de esta edición, mientras conocía las distintas propuestas literarias que se exhiben. Durante su paso por el pabellón también se detuvo a escuchar parte del conversatorio “Entre pizarrones y carpetas, mis pensamientos”, a cargo de alumnos de la escuela de Singuil.

El recorrido continuó por el stand de Educación, donde establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia presentan sus trabajos y proyectos. En ese espacio, el gobernador junto a la ministra Roldán y su par de Educación y Trabajo, Verónica Soria, participó de una entrevista vía streaming realizada por estudiantes de secundaria del Instituto Enrique Guillermo Hood, en la que habló de la importancia de estudiar, de formarse en nuevas tecnologías, pero también de recuperar la lectura de libros y los espacios de encuentro cara a cara.

Antes de retirarse, Raúl eligió un libro para sumar a su biblioteca personal: Catamarca y sus alrededores: viaje a Copacabana, de Germán Burmeister, publicado por Editorial Prometeo. Durante la visita también contó que es un ávido lector y recomendó a quienes recorran la Feria llevarse alguna obra sobre Fray Mamerto Esquiú, una de las figuras más destacadas de la historia catamarqueña.

La 18° Feria Provincial del Libro continuará hasta el domingo en el Predio Ferial Catamarca, bajo el lema “De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión”, con presentaciones de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y espacios dedicados a editoriales y librerías. El sábado 10 y el domingo 11 podrá visitarse de 15 a 21, con entrada libre y gratuita.