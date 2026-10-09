El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, se refirió al potencial productivo de la nuez pecán, las gestiones para avanzar con el corredor ferroviario bioceánico y la puesta en marcha de la zona franca de Tinogasta. Además, valoró las recientes gestiones ante el Gobierno nacional y sostuvo que la prioridad actual debe estar puesta en la gestión.

Nuez pecán: potencial productivo y exportador

En declaraciones a Catamarca es Noticia, Dusso destacó las posibilidades de crecimiento de la producción de nuez pecán, tanto en el presente como a futuro. En ese sentido, señaló que el producto ya se exporta y cuenta con un mercado de características similares al de la nuez tradicional.

El vicegobernador remarcó que el cultivo de pecán presenta menores exigencias climáticas que la nuez común, lo que permite desarrollarlo en distintas regiones del país, incluso en provincias como Buenos Aires y La Pampa.

Asimismo, indicó que existen mercados internacionales que demandan más nuez pecán que nuez tradicional, una característica que representa una oportunidad para ampliar la producción y fortalecer las exportaciones.

Corredor ferroviario bioceánico: trabajan en el proyecto ejecutivo

Otro de los temas abordados fue el avance de las gestiones para concretar el corredor ferroviario bioceánico. Dusso explicó que la iniciativa pasó de una etapa de presentación de la idea a la elaboración del proyecto ejecutivo, una instancia necesaria para determinar con precisión los costos de la obra.

En ese marco, detalló que la propuesta actual apunta a conectar Tinogasta y Fiambalá con el Paso de San Francisco y llegar hasta el océano Pacífico mediante un trazado ferroviario de aproximadamente 560 kilómetros.

“Lo que estamos haciendo ahora es trabajando en el proyecto ejecutivo”, señaló, al explicar que contar con ese estudio permitirá conocer cuánto costaría concretar la infraestructura.

Dusso también destacó el impacto económico que podría tener el transporte ferroviario para las actividades productivas y exportadoras. Según indicó, trasladar una tonelada por tren cuesta aproximadamente el 25% de lo que representa hacerlo por camión.

La propuesta contempla, además, la instalación de puertos o puntos de transferencia de cargas, donde la mercadería podría pasar del ferrocarril al transporte automotor y viceversa. El objetivo es avanzar por etapas y ampliar el alcance del corredor con el tiempo.

Zona franca: buscan ampliar las oportunidades de inversión

Respecto de la zona franca de Tinogasta y la posibilidad de extender este esquema a Fiambalá y otros puntos de la provincia, el vicegobernador recordó que las gestiones para concretarla llevan más de una década.

Como referencia, mencionó su reciente visita a la zona franca de Jujuy, donde observó el desarrollo alcanzado desde su aprobación, hace siete años.

En ese sentido, consideró positiva la posibilidad de ampliar las zonas de promoción de la actividad productiva hacia lugares con potencial para agregar valor a los bienes y facilitar su posterior exportación.

Dusso explicó que las zonas francas permiten realizar operaciones de importación, exportación y transformación de productos bajo un régimen tributario especial. Aclaró que, cuando las mercaderías se incorporan al mercado interno argentino, deben cumplir con las obligaciones impositivas correspondientes.

“Es una zona especial donde tiene beneficios”, sostuvo, y señaló que este tipo de herramientas puede resultar favorable para Tinogasta y Fiambalá, en un contexto de crecimiento de las actividades vinculadas con el comercio exterior.

La relación con Nación y el reclamo por una mayor federalización

Consultado sobre el vínculo entre Catamarca y el Gobierno nacional, Dusso afirmó que la provincia debe continuar gestionando ante las autoridades nacionales las iniciativas que considere necesarias para su desarrollo, independientemente del signo político de cada administración.

En ese contexto, mencionó los avances relacionados con la zona franca, la cesión vinculada a la presidencia de IMAC y la sesión de Capillitas, como parte de las gestiones realizadas por la provincia.

También valoró la presencia de un ministro nacional en Catamarca para participar del acto de puesta en funciones de dos integrantes de la Justicia Federal, al considerar que se trata de una situación que no ocurría desde hacía muchos años.

Ante la consulta sobre si estas acciones representan una mayor federalización del país, el vicegobernador respondió que, al menos, las provincias están recibiendo mayores responsabilidades. “Si eso huele a federalización, bienvenido sea”, expresó.

Elecciones 2027: Dusso priorizó la gestión

Finalmente, el vicegobernador fue consultado sobre las elecciones del próximo año y las perspectivas políticas de cara al calendario electoral.

Al respecto, sostuvo que la prioridad actual debe ser atender las necesidades de la población y mejorar la gestión de gobierno.

“Ahora la gente quiere que gestionemos, que gestionemos mejor, porque cada vez las necesidades son mayores”, afirmó.

En esa línea, consideró que las definiciones políticas y electorales llegarán en el momento correspondiente, mientras que actualmente la atención está centrada en dar respuestas a las demandas de los catamarqueños.