El ministro de Justicia de la Nación visitó Catamarca para participar del acto de asunción de las nuevas juezas del Tribunal Oral Federal. Durante la jornada, se refirió a la posibilidad de que la provincia avance en la desfederalización del narcomenudeo, la implementación de la nueva Ley Penal Juvenil y el acompañamiento de Nación a las distintas jurisdicciones.

En diálogo con la prensa, el funcionario destacó la importancia de la incorporación de dos mujeres al Tribunal Oral Federal de Catamarca y consideró relevante la presencia de autoridades nacionales en este tipo de actos institucionales.

“Es sumamente relevante poner en funciones, en este caso, a dos mujeres en un tribunal oral de tres integrantes”, expresó. Además, valoró el proceso de selección que permitió cubrir los cargos vacantes y manifestó su satisfacción por participar de la toma de posesión.

Desfederalización del narcomenudeo

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la posibilidad de que Catamarca avance en la desfederalización del narcomenudeo, una medida que permitiría que la Justicia provincial intervenga en la investigación de delitos vinculados con la comercialización minorista de estupefacientes.

Al respecto, el ministro sostuvo que desde Nación promueven que las provincias evalúen esta alternativa y confirmó que el tema forma parte de la agenda de diálogo con el gobernador Raúl Jalil.

“Es una decisión que tiene que tomar la propia provincia. Nosotros auspiciamos que las provincias tomen la decisión de desfederalizar porque creemos que es positivo”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que tenía previsto reunirse con el mandatario provincial para conversar sobre la posibilidad de que la Justicia local se ocupe de investigar el microtráfico.

Como antecedente, mencionó su experiencia cuando se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, donde, según indicó, la implementación de esta modalidad tuvo resultados exitosos. No obstante, aclaró que cada jurisdicción presenta características particulares y que la decisión final corresponde a la provincia.

La implementación de la nueva Ley Penal Juvenil

Otro de los ejes de la entrevista fue la puesta en marcha de la nueva Ley Penal Juvenil y el trabajo de articulación entre el Ministerio de Justicia de la Nación y las provincias para garantizar su implementación.

El funcionario explicó que el área nacional mantiene contacto permanente con las autoridades provinciales y cuenta con equipos destinados a coordinar acciones de cooperación y asistencia.

Entre las herramientas disponibles, mencionó capacitaciones y posibles aportes para infraestructura y tecnología, de acuerdo con las posibilidades del Ministerio.

“Nosotros, dentro de lo que podemos, ponemos a disposición y estamos permanentemente en contacto con las provincias”, señaló.

Consultado sobre el primer mes de implementación de la normativa a nivel nacional, realizó una evaluación positiva y aseguró que, hasta donde tenía conocimiento, no se habían registrado contratiempos.

De todos modos, reconoció que toda nueva legislación requiere un período de adaptación para su aplicación efectiva en las distintas jurisdicciones.

Un ministerio con mirada federal

Durante la entrevista, también se refirió a las diferencias sociales y territoriales que existen entre las provincias, particularmente en relación con las realidades de los jóvenes del interior y las de los grandes centros urbanos.

En ese marco, sostuvo que las políticas públicas deben contemplar las particularidades de cada jurisdicción y evitar considerar que todas atraviesan las mismas circunstancias.

“La realidad de la provincia de Buenos Aires no es la realidad de una provincia del interior. Son realidades distintas, ni mejores ni peores, distintas”, expresó.

Finalmente, remarcó que uno de los objetivos de su gestión es mantener una presencia activa en todo el país y poner los recursos del Ministerio a disposición de las necesidades de cada provincia. También agradeció a los senadores nacionales por el trabajo y el acuerdo que hicieron posible la designación de las nuevas magistradas.

El ministro concluyó destacando su satisfacción por la visita a Catamarca y reiteró la importancia de sostener una política de Justicia con alcance federal.