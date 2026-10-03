La fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó este viernes con tres partidos. Instituto goleó 4-1 a Independiente en Avellaneda, Boca se impuso 3-0 ante Unión en La Bombonera e Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata igualaron 1-1 en Mendoza.

Con esos encuentros ya disputados, la jornada continuará este sábado con tres partidos. Desde las 14.45, Defensa y Justicia recibirá a San Lorenzo en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la Zona A. El encuentro será transmitido por ESPN Premium.

A las 17, Atlético Tucumán enfrentará a Barracas Central en el estadio Monumental José Fierro, por la Zona B, con transmisión de ESPN Premium. En simultáneo, Newell’s será local ante Lanús en el Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a la Zona A que podrá verse por TNT Sports.

La actividad del domingo tendrá cuatro partidos. A las 14.45, Huracán se medirá con Aldosivi por la Zona B. Luego, a las 17, Talleres y Belgrano protagonizarán el clásico cordobés en el estadio Mario Alberto Kempes, en un duelo interzonal.

Más tarde, desde las 19.15, Argentinos Juniors recibirá a Tigre por la Zona B. La jornada dominical se cerrará a las 21.30 con Estudiantes de Río Cuarto frente a Racing, también por la Zona B.

El lunes se disputarán otros cuatro encuentros. Deportivo Riestra recibirá a Central Córdoba desde las 16.45, mientras que a las 19 se jugarán Estudiantes-Gimnasia de Mendoza y Vélez-Platense. El cierre estará a cargo de Banfield y Rosario Central, desde las 21.15.

Cuándo juega River

El partido entre Sarmiento y River fue postergado y se disputará el miércoles 14 de octubre a las 19. La modificación se produjo debido a la convocatoria de futbolistas del equipo de Núñez a la Selección Argentina durante la fecha FIFA. El encuentro corresponderá a la Zona B y será transmitido por TNT Sports.

Fecha 11: resultados y partidos

Viernes 2 de octubre

Independiente 1-4 Instituto

Boca 3-0 Unión

Independiente Rivadavia 1-1 Gimnasia

Sábado 3 de octubre

14.45: Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — ESPN Premium

17.00: Atlético Tucumán vs. Barracas Central — ESPN Premium

17.00: Newell’s vs. Lanús — TNT Sports

Domingo 4 de octubre

14.45: Huracán vs. Aldosivi — TNT Sports

17.00: Talleres vs. Belgrano — ESPN Premium

19.15: Argentinos Juniors vs. Tigre — ESPN Premium

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — TNT Sports

Lunes 5 de octubre

16.45: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — TNT Sports

19.00: Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — ESPN Premium

19.00: Vélez vs. Platense — TNT Sports

21.15: Banfield vs. Rosario Central — ESPN Premium

Miércoles 14 de octubre