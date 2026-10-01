El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, supervisó las actividades del operativo sanitario «Ver para Crecer», una política pública impulsada por la comuna para garantizar el acceso igualitario a la salud visual mediante atención oftalmológica gratuita y la provisión directa de anteojos a personas sin obra social.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Vecinal La Cruz Negra, donde un equipo integral de profesionales brindó consultas clínicas y puso en funcionamiento el dispositivo móvil de calibración que permitió confeccionar y entregar más de 220 lentes graduados en el mismo día.

Durante su visita, el intendente destacó el compromiso y la vocación de servicio del personal sanitario: «Vinimos a acompañar este programa que resuelve una demanda histórica de manera inmediata, porque los vecinos se van a sus hogares con sus anteojos listos en el acto. Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud, quienes desde primera hora de la mañana llevan adelante una tarea impecable, caracterizada no solo por su rigor técnico sino fundamentalmente por un trato profundamente humano y cercano. Acercar estas soluciones transforma de forma concreta la calidad de vida y el bienestar de nuestra comunidad».

Por su parte, la secretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria, celebró la masiva participación vecinal en los circuitos 8 y 9 y adelantó el cronograma de expansión del dispositivo: «El operativo ha sido un verdadero éxito gracias al trabajo conjunto que venimos realizando con el concejal del sector, Francisco Sosa, y a la confianza de los vecinos que se acercaron a realizar sus controles. Se trata de un programa nuevo con una impronta netamente territorial, por lo que asumimos el compromiso de llevar al menos una jornada oftalmológica a cada circuito de la ciudad hasta fin de año, garantizando que más familias catamarqueñas accedan a una salud visual digna y de calidad».

La comitiva comunal contó con el acompañamiento de la secretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria; el concejal de los circuitos 8 y 9, Francisco Sosa; y referentes de las instituciones comunitarias del área, quienes ratificaron la continuidad de estas intervenciones territoriales que consolidan un municipio presente en cada rincón de la Capital.