El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, publicó en sus redes sociales detalles de su participación en la Argentina Week, que se desarrolla en París junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional.

“Comenzamos nuestra agenda en París participando de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional”, expresó Jalil.

Comenzamos nuestra agenda en París participando de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional. Este primer encuentro nos permitió compartir una mirada federal sobre el presente económico del país y… pic.twitter.com/UoKmoc5XdK — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 1, 2026

El mandatario señaló que el encuentro permitió compartir “una mirada federal sobre el presente económico del país” y analizar las oportunidades para proyectar al mundo el potencial productivo de las provincias.

En ese sentido, anticipó que durante los próximos días trabajará para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades para Catamarca.

“Vamos a trabajar para acercar inversiones y abrir nuevas oportunidades para la minería, las energías renovables y la producción exportadora de Catamarca”, afirmó.