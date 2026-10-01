La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca presentó la agenda turística para octubre, con actividades culturales, gastronómicas, artísticas, recreativas y vinculadas a las raíces culturales de la provincia. La propuesta contempla tanto el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural como distintas actividades programadas para el resto del mes.

Durante la presentación, el director de Turismo de la Capital, Gustavo Yurquina, destacó que octubre contará con una agenda pensada para vecinos, familias y turistas, e indicó que también se incorporaron propuestas relacionadas con el turismo de eventos y de reuniones.

En ese sentido, señaló que las actividades culturales y deportivas que se desarrollarán durante el mes representan también una oportunidad para quienes visiten la ciudad.

Yurquina adelantó además que las expectativas para el próximo fin de semana largo contemplan una ocupación hotelera cercana al 50%, tomando como referencia el movimiento registrado durante el año pasado.

La propuesta busca integrar distintos atractivos de la Capital y el Valle Central, entre ellos la oferta cultural, religiosa, arqueológica y de turismo al aire libre, además de actividades en espacios como Pueblo Perdido de la Quebrada y el Ecoparque El Jumeal.

Feria Manos Catamarqueña y actividades culturales

Durante la conferencia, Dayana Sachet, integrante del equipo de Productos Turísticos, detalló parte de la agenda.

El sábado 10 de octubre, desde las 18 hasta las 22, se realizará una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas, que volverá a desarrollarse el domingo 11, en el mismo horario. Desde este jueves, a partir de las 14, estará disponible el formulario de preinscripción para emprendedores y productores interesados en participar.

El domingo 11 también se llevará adelante la feria “Encuentros por el Mundo”, organizada junto al Consejo Multisectorial. En esta oportunidad contará con la participación de representaciones vinculadas a Egipto, Alemania y Paraguay, desde las 14 horas, en paralelo con la Feria Manos Catamarqueña.

Pueblo Perdido de la Quebrada: homenaje a los pueblos originarios

Entre las propuestas culturales se encuentra una actividad en Pueblo Perdido de la Quebrada, prevista para el domingo 11 desde las 10.

El encuentro estará a cargo del cacique andalgalense Juan Carlos Ayosa y tendrá como eje el recuerdo y la conmemoración de los pueblos originarios que habitaron la provincia. Según se informó, habrá una ceremonia con rituales, expresiones artísticas y música.

La actividad será gratuita, aunque con cupos limitados, debido a que se desarrollará en el sitio arqueológico.

Ese mismo domingo, desde las 16, se dictará además un taller de máscaras precolombinas, a cargo de la profesora María. La propuesta estará destinada a personas de todas las edades y requerirá inscripción previa, ya que también contará con cupos limitados.

La Casa de la Puna también formará parte de la agenda con nuevas ediciones de la Feria Manos Catamarqueña durante el sábado 10 y domingo 11.

Turismo rural en Banda de Varela

Una de las novedades de la agenda de octubre será la incorporación de una propuesta de turismo rural en Banda de Varela, en el marco del programa de Barrios Turísticos.

El sábado 17 de octubre, en Finca Lobo, se desarrollará un “Día de Campo” con distintas experiencias destinadas a acercar a visitantes y vecinos a las actividades productivas y culturales de la zona.

La jornada estará dividida en cuatro propuestas:

Experiencia rural: reconocimiento de cultivos y recorrido por el río del valle.

reconocimiento de cultivos y recorrido por el río del valle. Experiencia ferial: participación de unos 15 emprendedores de Banda de Varela.

participación de unos 15 emprendedores de Banda de Varela. Experiencia gastronómica: degustación de hamburguesas elaboradas con carne de cabra y oveja.

degustación de hamburguesas elaboradas con carne de cabra y oveja. Experiencia artística: espectáculos de Luis Chazampi, el payador Miguel Arévalo, Coco Acosta, La Tríada y Ecos del Litoral.

También participarán el Instituto Rubinstein y el Instituto Isaac, con talleres vinculados a danza y música.

La actividad será con entrada libre y gratuita.

La agenda también incluye propuestas del Valle Central

Desde Turismo de la Capital señalaron que la agenda de octubre no se limitará a las actividades organizadas en la ciudad, sino que también incorporará información sobre propuestas de otros municipios cercanos del Valle Central.

El objetivo, explicaron, es ofrecer a quienes visiten Catamarca alternativas para recorrer distintos puntos de la región y ampliar la oferta turística durante el fin de semana largo y a lo largo de todo octubre.

También se incluirá información sobre el circuito de ferias públicas y privadas, propuestas organizadas por la Provincia, el Municipio y distintas instituciones, además de servicios turísticos, prestadores, el bus turístico y otras alternativas para recorrer la ciudad.

Desde el área de Turismo invitaron a vecinos y visitantes a consultar la agenda y participar de las actividades previstas durante el mes.