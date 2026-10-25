El diputado provincial Javier Galán se pronunció sobre el caso de acoso escolar y bullying que conmueve a Catamarca y alcanzó repercusión nacional. A través de una publicación en Instagram, manifestó su preocupación por la violencia entre adolescentes y llamó a construir una respuesta colectiva que permita prevenir nuevos episodios.

La reflexión del legislador llegó en medio de la conmoción generada por las agresiones denunciadas por una estudiante catamarqueña durante su viaje de egresados a Bariloche. El episodio abrió un debate sobre la convivencia escolar, la responsabilidad de los adultos y la necesidad de establecer mecanismos efectivos de prevención y acompañamiento.

“Quiero expresarme como un catamarqueño más, como padre y como alguien que quiere una sociedad mejor”, escribió Galán. El diputado deseó que la joven pueda superar lo ocurrido con el respaldo de su familia y de profesionales especializados. También sostuvo que ninguna experiencia de violencia debería condicionar el futuro de una adolescente.

Galán consideró que quienes hayan provocado daño deben asumir las consecuencias correspondientes. “No se trata de venganza, sino de justicia, aprendizaje y de que esto sirva como ejemplo para que no vuelva a suceder”, afirmó. Además, advirtió sobre las consecuencias que pueden generar las humillaciones, las persecuciones y las falsas denuncias.

Javier Galán pidió mayor intervención del Gobierno provincial

Uno de los principales planteos del legislador estuvo dirigido a la responsabilidad de las autoridades. Galán sostuvo que el Gobierno de Catamarca debe impulsar políticas de prevención, educación y acompañamiento, mediante un trabajo coordinado con las familias, las escuelas y las instituciones. Para el diputado, resulta necesario actuar antes de que los casos alcancen notoriedad pública.

En ese sentido, cuestionó que muchas situaciones de hostigamiento permanezcan invisibles hasta que se difunden en las redes sociales. El legislador pidió no naturalizar estas conductas y recordó que la violencia puede afectar profundamente la vida de una persona. Su mensaje apuntó a promover una mayor conciencia social sobre el respeto y la convivencia.

Galán también rescató una historia protagonizada por dos jóvenes de 17 años que devolvieron una billetera con dinero. Utilizó ese ejemplo para destacar la importancia de reconocer las buenas acciones y ofrecer referencias positivas a las nuevas generaciones. Asimismo, mencionó haber atravesado injusticias personales, aunque sostuvo que el daño recibido nunca debe convertirse en una justificación para lastimar a otros.

Finalmente, el diputado anunció su intención de presentar propuestas concretas desde la Legislatura provincial para prevenir el acoso escolar y el bullying. “No quiero una Catamarca donde el dolor ajeno sea un espectáculo. Quiero una Catamarca donde el respeto sea un valor”, concluyó en su publicación de Instagram.

Fuente: El Aconquija