Durante el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre la ciudad Capital de Catamarca registró una ocupación hotelera del 65% y un impacto económico estimado de $680.545.800 en San Fernando del Valle de Catamarca. Los datos surgen del relevamiento realizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a través de su Observatorio de Turismo.

De acuerdo con el informe técnico municipal, el relevamiento abarcó 23 establecimientos de alojamiento y un total de 593 habitaciones. Los niveles de ocupación presentaron diferencias según el tipo y la categoría de alojamiento, con registros destacados en cabañas y residenciales que alcanzaron un 80%, hoteles de dos estrellas con un 77,2%, y hoteles de tres estrellas con un 72,2%.

Asimismo, el relevamiento identificó picos de ocupación del 100% en establecimientos de las categorías apart hotel, hoteles de 3 estrellas y otros alojamientos. Estos máximos reflejan el desempeño particular de algunos establecimientos durante el período, en un contexto de niveles de ocupación heterogéneos.

Un impacto económico superior a los $680 millones

El movimiento turístico generado representó un impacto económico estimado de $680.545.800, considerando el gasto asociado a servicios de alojamiento, gastronomía y comercios de productos regionales.

Durante el período se registraron 2.866 visitantes, con una estadía promedio de 2,7 noches. En comparación con el mismo fin de semana de 2025, la cantidad de visitantes creció un 95,3%, mientras que el impacto económico estimado aumentó un 80,7%, de acuerdo con los datos del Observatorio.

Perfil de los visitantes y principales motivaciones

En cuanto a la procedencia, el 100% de los visitantes relevados fueron de origen nacional. Tucumán encabezó el listado de provincias emisoras, con el 23%, seguida por Santiago del Estero (15%), Córdoba (13%), Buenos Aires (10%) y La Rioja (8%).

Las vacaciones y actividades de ocio constituyeron el principal motivo de visita, con el 69% de las respuestas, mientras que el turismo religioso representó el 29%. El 62% de los visitantes viajó en familia, el 23% en pareja y el 15% con amigos. En cuanto al transporte, el automóvil particular fue el medio más utilizado, con el 52%, seguido por los ómnibus de contingentes, con el 25%.

Entre los indicadores vinculados con la experiencia turística, el 100% de las personas encuestadas manifestó que recomendaría San Fernando del Valle de Catamarca y señaló que es muy probable que vuelva a visitar la ciudad. Además, el 96% indicó que no había considerado otros destinos para su viaje, y el 37% remarcó que es la primera vez que visitaba la ciudad.

Movimiento en los atractivos turísticos

Sumado a ello, durante este fin de semana se contabilizaron 324 ingresos registrados en los atractivos turísticos relevados por el Observatorio, destacándose el Pueblo Perdido de la Quebrada con 162 visitantes y la Casa de la Puna con 80, mientras que 87 personas acudieron a los museos municipales Adán Quiroga y Caravati.

Es importante destacar que durante el fin de semana largo, desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico se programaron diversas actividades culturales y recreativas destinadas a turistas y residentes. En el Pueblo Perdido de la Quebrada se realizaron rituales ancestrales y talleres, mientras que en Casa de la Puna se llevó a cabo la feria Manos Catamarqueñas y la propuesta Encuentros por el mundo.

Los resultados forman parte del seguimiento sistemático que lleva adelante el Observatorio de Turismo Municipal con el objetivo de contar con información sobre el comportamiento de la demanda, el movimiento turístico y su impacto económico en la ciudad. Estos indicadores constituyen una herramienta para evaluar el desempeño del destino y orientar las acciones de promoción y desarrollo turístico de San Fernando del Valle de Catamarca.