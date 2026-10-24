El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, le entregó al papa León XIV un documento sobre la situación de las universidades públicas argentinas. El encuentro se realizó en el Vaticano, durante una audiencia general, antes de la prevista visita del pontífice a la Argentina.

El informe, de tres páginas, describe las dificultades económicas que atraviesan las instituciones educativas y cuestiona al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Fue un honor saludar al papa León XIV y una responsabilidad entregarle un documento en nombre de las universidades públicas de todo el país”, expresó Bartolacci tras el encuentro.

En el documento, el CIN sostiene que el Poder Ejecutivo desconoce la ley aprobada por el Congreso y los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Además, advierte que esta situación afecta tanto al presupuesto universitario como al funcionamiento de las instituciones democráticas.

El informe también presenta cifras sobre la evolución de los recursos destinados a las universidades nacionales. Según los datos incluidos, el financiamiento pasó de representar un promedio del 0,74% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2016 y 2023 al 0,47% en 2026.

Las autoridades universitarias señalaron que la reducción de los recursos afecta el desarrollo de investigaciones científicas, las actividades educativas, la actualización de equipamiento y las posibilidades de los estudiantes de completar sus carreras.

Por último, Bartolacci explicó que el objetivo de la entrega fue acercarle al Papa información sobre la situación de la educación superior y la ciencia en el país, antes de su llegada a la Argentina.