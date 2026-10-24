El presidente Javier Milei participó de la cena anual de la Fundación Faro, en la ciudad de Buenos Aires, donde defendió las medidas económicas de su Gobierno y anticipó una posible victoria de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Durante su discurso, vinculó un eventual triunfo del candidato brasileño con el crecimiento de la derecha en América Latina. “Si las fuerzas del cielo acompañan a Flávio Bolsonaro, vamos a dar un paso más en la construcción de esta internacional de derecha”, afirmó.

También sostuvo que el continente americano tendrá un papel central en la defensa de los valores occidentales. “En este nuevo mundo la reconstrucción de Occidente comenzará por América”, expresó.

En materia económica, defendió el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público y la baja de impuestos. Según afirmó, las medidas implementadas por su administración permitieron devolver a la sociedad cuatro puntos del Producto Bruto Interno (PBI) mediante la reducción de la carga tributaria.

Además, reconoció que todavía existen dificultades económicas, aunque se mostró optimista sobre el futuro. “Queda mucho por hacer porque la foto es mala, pero la película es la mejor de la historia”, sostuvo.

Durante la exposición, cuestionó el modelo económico europeo, criticó las políticas migratorias de algunos gobiernos y volvió a referirse al reclamo argentino por las Islas Malvinas. Sobre este último punto, aseguró: “Tarde o temprano las Islas van a volver a ser nuestras”.

Por último, destacó el potencial energético de Vaca Muerta y llamó a impulsar inversiones en sectores tecnológicos, entre ellos la inteligencia artificial y los centros de procesamiento de datos.