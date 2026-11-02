El “taxi” había salido de Misiones y avanzaba por la Ruta Nacional 14 cuando los gendarmes le hicieron señas para que se detuviera. Era un control de rutina, uno de los tantos que se realizan sobre el corredor que conecta la frontera noreste con el centro del país. A la altura de Entre Ríos, los efectivos del Grupo de Seguridad Vial Colón se acercaron al vehículo y pidieron la documentación de sus ocupantes. Viajaban tres ciudadanos chinos: dos mujeres y un hombre. Ninguno de ellos, según comprobarían poco después los uniformados, registraba un ingreso legal a la Argentina.

La consulta a las bases de datos migratorias cambió el curso del procedimiento. Los tres pasajeros quedaron a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que ordenó su reconducción. Gendarmería los trasladó hasta Paso de los Libres, en Corrientes, donde fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias en el cruce internacional con la ciudad brasileña de Uruguayana.

El episodio fue informado oficialmente el 12 de noviembre como un procedimiento de control migratorio. Pero detrás de la escueta comunicación de Gendarmería quedaron varios interrogantes: cómo habían llegado los tres ciudadanos chinos hasta Misiones sin dejar rastros de su ingreso en los registros oficiales, qué recorrido habían realizado y hacia dónde se dirigían cuando el viaje quedó interrumpido.

Algunas pistas aparecen varios cientos de kilómetros al norte, en Puerto Iguazú, la ciudad misionera que limita con Brasil y Paraguay. Allí, fuentes consultadas por elDiarioAR advierten sobre la existencia de un circuito de traslados irregulares de ciudadanos chinos desde Foz de Iguazú, del lado brasileño, hacia Buenos Aires. La preocupación crece entre quienes conocen los movimientos cotidianos de una frontera atravesada por miles de personas y donde, según los testimonios recogidos por este medio, también se estaría desarrollando un negocio mucho menos visible.

Uno de esos testimonios permite reconstruir cómo funcionaría al menos una parte del circuito. Un transportista de la zona relató que recibió una propuesta para llevar ciudadanos chinos desde Foz de Iguazú hasta la capital argentina a cambio de 800 dólares por pasajero. La cifra, sin embargo, no sería excepcional. Según la misma fuente, por esos viajes pueden llegar a pagarse hasta 2.000 dólares por persona. Los intermediarios buscarían conductores dispuestos a recorrer los más de mil kilómetros que separan Iguazú de Buenos Aires y sortear los controles distribuidos a lo largo de la ruta.

Pero el traslado es apenas una parte del problema. Las fuentes consultadas en Iguazú describen otra maniobra que despierta especial preocupación: la búsqueda de personas capaces de conseguir sellos de ingreso al país en los pasaportes, aun cuando esos movimientos no hayan sido registrados en los sistemas informáticos de Migraciones. El objetivo sería que, ante una inspección en la ruta, los extranjeros pudieran exhibir una constancia aparentemente legal de entrada a la Argentina.

La maniobra, de confirmarse, abriría además otro interrogante: quiénes están en condiciones de garantizar esos sellos y mediante qué mecanismos se consiguen. La posibilidad de que existan documentos adulterados o algún tipo de colaboración desde dentro de los circuitos de control migratorio forma parte de las preguntas que deja planteadas el relato, aunque por el momento no hay pruebas de que funcionarios públicos estén involucrados.

Diez ciudadanos chinos

El procedimiento de Entre Ríos, de todos modos, no fue un hecho aislado. En los últimos meses, Gendarmería detectó otros casos de ciudadanos chinos que viajaban por las rutas del noreste argentino sin registrar un ingreso regular al país. En julio, cinco fueron identificados durante un operativo sobre la Ruta Nacional 12, en Misiones. Viajaban en un colectivo de larga distancia con destino a La Plata cuando efectivos solicitaron su documentación. Las consultas al Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo en la Triple Frontera confirmaron que ninguno tenía registrado un ingreso legal a la Argentina. La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y Migraciones intervinieron en el caso y dispusieron su expulsión y la prohibición de reingreso. Los cinco fueron escoltados hasta la frontera y entregados a las autoridades brasileñas.

Tres meses después, en octubre, ocurrió algo similar en Chaco. Esta vez fueron dos ciudadanos chinos interceptados sobre la Ruta 11, cerca de la localidad de El Lapachito. Viajaban en un vehículo de alquiler que había partido de Formosa rumbo a Buenos Aires. Tampoco contaban con la documentación migratoria exigida. Tras la intervención de las autoridades federales, ambos fueron trasladados hasta el paso internacional de Paso de los Libres, donde continuó el procedimiento de expulsión.

El caso de noviembre, sobre la Ruta 14 en Entre Ríos, completó una secuencia de al menos diez ciudadanos chinos detectados en situación migratoria irregular en apenas cinco meses. Los tres casos ocurrieron en provincias distintas y sobre corredores viales diferentes. En dos de ellos, Buenos Aires o sus alrededores aparecían expresamente como destino. En el tercero, el punto de llegada no fue informado oficialmente.

La geografía ayuda a entender parte del fenómeno. Puerto Iguazú se encuentra en uno de los vértices de la Triple Frontera, un territorio de circulación permanente entre Argentina, Brasil y Paraguay. Del lado brasileño, Foz de Iguazú funciona como un importante centro urbano y comercial. Del lado argentino, las rutas nacionales 12 y 14 constituyen dos de los principales corredores terrestres hacia el sur. El movimiento cotidiano de turistas, comerciantes y trabajadores convive con controles migratorios y de seguridad que, como muestran los procedimientos recientes, no siempre permiten detectar las irregularidades en el momento del cruce.

Lo cierto es que todavía no está claro quién paga los viajes interceptados por Gendarmería. Tampoco hay información suficiente para determinar si Buenos Aires constituye el punto final de esos recorridos o si funciona como una escala dentro de un itinerario más extenso. La existencia de traslados irregulares, además, no permite por sí sola concluir que se trate de una organización de trata de personas. Por ahora, lo único que asoma a la superficie es la existencia de personas de nacionalidad china que, una vez interceptadas, terminan siendo deportadas. El verdadero alcance del negocio permanece del otro lado de los controles.

PL/CRM