Ella es Carla, una mamá soltera que, después de quedarse sin trabajo, decidió salir adelante apostando a su propio emprendimiento.
Hoy necesita de nuestra ayuda para que más personas conozcan su propuesta y puedan colaborar comprando o compartiendo esta publicación.
¡Tiene unos ricos panchitos para ofrecerte!
Dirección: Avenida Misiones 1767, esquina Dr. Teodulfo Barrionuevo.
De miércoles a domingo.
Horario: de 20:00 a 00:30 hs.
Precio: $3.000 cada uno.
Desde Catamarca Despierta queremos acompañar y visibilizar a quienes todos los días se esfuerzan por salir adelante.
A veces, compartir una publicación puede cambiarle el día a alguien.
COMPARTÍ, RECOMENDÁ Y ACERCATE A COMPRAR.
¡Vamos todos a darle una mano a Carla!
CATAMARCA DESPIERTA, EL MEDIO DEL VECINO.