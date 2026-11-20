Ella es Carla, una mamá soltera que, después de quedarse sin trabajo, decidió salir adelante apostando a su propio emprendimiento.

Hoy necesita de nuestra ayuda para que más personas conozcan su propuesta y puedan colaborar comprando o compartiendo esta publicación.

¡Tiene unos ricos panchitos para ofrecerte!

Dirección: Avenida Misiones 1767, esquina Dr. Teodulfo Barrionuevo.

De miércoles a domingo.

Horario: de 20:00 a 00:30 hs.

Precio: $3.000 cada uno.

Desde Catamarca Despierta queremos acompañar y visibilizar a quienes todos los días se esfuerzan por salir adelante.

A veces, compartir una publicación puede cambiarle el día a alguien.

COMPARTÍ, RECOMENDÁ Y ACERCATE A COMPRAR.

¡Vamos todos a darle una mano a Carla!

CATAMARCA DESPIERTA, EL MEDIO DEL VECINO.