Un grave hundimiento en Costanera Sur de Catamarca dejó al descubierto un caño maestro de agua potable y obligó a restringir la circulación en un sector clave de la zona sur capitalina tras las intensas precipitaciones registradas en la ciudad. El deterioro de la infraestructura vial se localiza a pocos metros de la avenida Juan Chelemín, continuación de la avenida Güemes, donde la fuerza del agua acumulada erosionó el terreno hasta provocar el colapso de media calzada.

De acuerdo con el relevamiento realizado en el lugar, el socavón se originó a raíz del fuerte temporal que descargó más de 90 milímetros de lluvia en pocas horas durante el fin de semana y continuó agravándose en los días posteriores. Frente al riesgo latente de nuevos desmoronamientos sobre la traza urbana, el tramo afectado permanece señalizado únicamente con precarios montículos de tierra destinados a advertir a peatones, motociclistas y automovilistas que transitan diariamente por la arteria.

En declaraciones brindadas al medio local El Esquiú Play, vecinos del asentamiento lindante advirtieron que la inestabilidad del suelo no constituye un episodio aislado, sino un problema recurrente que se profundiza cada vez que se producen tormentas de magnitud en el Valle Central. Además, alertaron sobre la vulnerabilidad estructural de la zona y el peligro que implica la exposición directa del conducto hídrico principal.

Reclamo vecinal por el riesgo de cortes de agua en barrios de Catamarca

La preocupación de los habitantes de la zona sur radica en que el ducto dañado resulta estratégico para el abastecimiento domiciliario en distintos barrios de Catamarca, entre los que se encuentran Los Médanos, Los Plateados y Monte Cristo. Según explicaron los frentistas, una eventual rotura del caño maestro por el peso del tránsito o por nuevas lluvias no solo agravaría el socavón vial, sino que desencadenaría una interrupción masiva del suministro esencial.

Ante la falta de soluciones definitivas y el avance de la erosión sobre la calzada, los vecinos reclamaron la intervención urgente de los organismos municipales y provinciales competentes. El pedido apunta a ejecutar obras de consolidación estructural en el terreno para prevenir siniestros viales de gravedad y resguardar la red de distribución hídrica antes de que se registren nuevas precipitaciones.

Fuente: El Aconquija