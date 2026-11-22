– Bueno, ¿y ahora qué hacemos?

La pregunta de José Mayans repiqueteó tarde a la noche en la oficina del bloque peronista del Senado. Patricia Bullrich acababa de conseguir las firmas para dictaminar la reforma política y se abría un nuevo escenario político, uno que ningún peronista había querido pensar demasiado. No hay una estrategia clara: sin PASO, el peronismo tiene tres opciones para dirimir la interna que empieza a tomar forma entre Sergio Massa y Axel Kicillof. Una interna abierta o partidaria, un acuerdo de unidad que fuerce a alguno a bajarse o, incluso, la ruptura. Ninguna convence mucho a ninguno.

La posibilidad de que el Gobierno eliminase las PASO se había barajado en la última cumbre peronista en el Hotel Emperador, pero se optó por patear el tema para más adelante. ¿Para qué molestarse si La Libertad Avanza todavía no tenía los votos? Un mes después, Javier Milei despidió emocionado al Papa León XIV desde el aeropuerto y, acto seguido, le ordenó a Diego Santilli que hiciese lo que tenía que hacer para aprobar la reforma política antes de que terminara el año.

El jefe de Gabinete empezó a hacer concesiones. Colectoras para los gobernadores radicales, acuerdos políticos para los gobernadores del PRO. Al neuquino “Rolo” Figueroa le prometió boicotear la candidatura de Nadia Márquez si acompañaba la reforma. Pero los votos no terminaban de aparecer en el Senado. Bullrich lo llamó el martes a la noche, después de acordar unilateralmente con los senadores la eliminación del sistema de colectoras que Santilli había negociado con los gobernadores como un reaseguro para el cierre de listas nacionales. A los senadores no le gustaba el sistema, denunciaban que era inconstitucional, y Bullrich borró las colectoras del dictamen.

“No tenés los votos, esos 38 que decís no existen”, le espetó, brusca, Bullrich. El Gobierno, irritado, no tuvo otra que correr detrás de la senadora. Una vez más. Y el peronismo observó, resignado, cómo su principal aliada para evitar la suspensión de las PASO se erigía como la salvadora del Gobierno. “A mi no me jodan más con esto”, le había advertido Bullrich a uno de sus interlocutores peronistas en el Senado, unos días antes. Karina Milei había presionado, le explicó, y ella no podía seguir conspirando. “Hasta septiembre tengo tiempo para ver qué hacer”, le aseguró.

En el peronismo cuentan unos 40 votos a favor de la reforma política, ahora. Tres más de los que el oficialismo necesita para aprobar la reforma electoral que suspende las PASO para 2027, incluye una “Ficha limpia” para cargos electivos y ejecutivos –inhabilitación para todos los condenados en segunda instancia por un delito doloso– y reduce el espacio gratuito de publicidad electoral. Bullrich maneja el mismo número.

¿Y ahora qué?

El mismo día que el Gobierno consiguió las firmas para dictaminar la reforma política, a unos 30 kilómetros del Congreso, en el Teatro Otamendi de San Fernando, Sergio Massa encabezó un acto por el Día de la Militancia junto a La Cámpora, la CGT, el “peronismo federal” de Juan Manuel Olmos y los intendentes bonaerenses. El día que Milei daba el primer paso para dejar al peronismo sin internas abiertas, el peronismo blanqueaba su interna entre Massa y Axel Kicillof.

La sociedad política entre Cristina Fernández de Kirchner y Massa es cada vez más estrecha. Hace un año ya que la ex presidenta le confía parte de su estrategia judicial al tigrense, una de las áreas que CFK vigila con más celo. Empezó con las negociaciones por los pliegos de la Corte Suprema y llegó al punto de respaldar la postulación de Guillermo Michel, ex director de Aduanas de Massa, como su representante para el Consejo de la Magistratura. El acto en San Fernando, que sirvió para apuntalar una candidatura de Massa, contó con su apoyo.

Kicillof no fue invitado hasta poco antes de que comenzara el acto, cuando varios dirigentes empezaron a mostrarse incómodos de que hubiera representación de todos los espacios menos del gobernador. Finalmente no fue, aunque en su mesa chica se apuraron a bajarle el precio al encuentro. “Es mejor que digan abiertamente dónde están”, aseguró un dirigente kicillofista. El gobernador bonaerense repite, en privado, que lo mejor que puede pasarle al peronismo es elegir las candidaturas a partir del voto popular: está convencido de que gana cualquier interna y de que, solo con la legitimidad del voto, puede disputarle la conducción a CFK.

Sin PASO, el escenario se complejiza. La última elección interna del Partido Justicialista fue la de Carlos Menem y Antonio Cafiero en 1988, y hay dudas entre las autoridades del PJ sobre si están dadas las condiciones materiales para organizar una interna presidencial en todo el país. La alternativa, una interna abierta, en la que puedan participar todos los ciudadanos –no solo los afiliados– presenta otros problemas. Principalmente uno: el de la invasión del padrón, que es cuando otros partidos intervienen en la interna para apuntalar al candidato que consideran que es más débil. “¿Vamos a dejar que el Gobierno defina a nuestro candidato?”, cuestiona una referenta peronista de PBA.

Otra opción es negociar un acuerdo de unidad. Es la estrategia de CFK desde que Kicillof, obsesionado con no convertirse en otro “Alberto Fernández”, se independizó y empezó a acumular políticamente por su cuenta. Los ataques de La Cámpora y el acercamiento a Massa tienen ese objetivo: debilitar a Kicillof para obligarlo a negociar un acuerdo macro que incluya la silla de la Gobernación bonaerense, los lugares en las listas legislativas y la vicepresidencia. Una negociación que Kicillof rechaza de plano, al punto de que no quiere saber nada con ir a visitar a Cristina a San José 1111.

“No hay ninguna chance de poder resolver en un escritorio el nivel de desconfianza y distancia que hay entre todos. No se puede meter todo lo que nos pasa en una lista porque ya no es cuestión de nombres”, reflexiona un dirigente bonaerense con diálogo con las tres terminales del peronismo (massismo, kicillofismo, La Cámpora). El desafío, insiste, es suplir la ausencia de conducción clara con un dispositivo de consenso, que incluya a los gobernadores y todas las tribus peronistas, para definir una estrategia. Para la selección de los candidatos presidenciales, pero también los candidatos en las provincias, en donde las elecciones se llevarán a cabo mucho antes que las nacionales.

Una de las incógnitas principales es qué pasará con las PASO bonaerenses si el Gobierno logra eliminar las PASO nacionales. Massa y Kicillof quieren sostenerlas, dado que en la Provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, por lo que resulta imprescindible para el peronismo tener un candidato de unidad para la Gobernación. En el Frente Renovador deslizan, incluso, que las PASO bonaerenses podrían funcionar como PASO nacionales: que cada candidato presidencial ponga su candidato a gobernador y, quien gane las PASO provinciales, ganará también las PASO presidenciales.

La última opción es la que nadie quiere admitir, pero para la que todos se preparan. La ruptura. La propia CFK lo anticipó cuando empezó a hablar de escenario de cuartos: dos del peronismo, dos de la derecha (como Bullrich y Javier Milei). Por un lado, la alianza Massa-Cristina. Por el otro, Kicillof. Entre los dos espacios, los consultores del massismo y el kicillofismo coinciden en que pueden sumar unos 40 puntos. El problema, reconocen en los equipos de campaña, es que si Milei repunta y alcanza los 40 puntos, mientras ellos compiten divididos, le dejarán servido el triunfo en primera vuelta.

El triunfo de Lula da Silva en Brasil y la ola demócrata en Estados Unidos generaron expectativas en el peronismo, que se ve triunfando en 2027. Es por eso que nadie quiere hablar de rupturas, aunque todos, por si acaso, ya tienen sus sellos preparados por si hay que competir. Massa tiene el Frente Renovador, Cristina tiene el PJ y Kicillof se anotó, recientemente, el Frente Grande, el sello de Mario Secco.

MC/CRM