“¿Por qué no?”: Cristina le abre la puerta a una candidatura presidencial y Kicillof le responde con una PASO

Cristina Fernández de Kirchner aguarda con impaciencia una señal del comité de derechos humanos de la ONU. El organismo anticipó que tardará años en resolver la cuestión de fondo de la causa Vialidad, pero la ex presidenta es optimista: espera que, como sucedió con Lula da Silva, le concedan una cautelar que suspenda la inhabilitación política. La estrategia judicial y la estrategia política son una misma cosa y, para fortalecerse, Cristina necesita mostrarse presidenciable. “¿Por qué no?”, se pregunta, en diálogo con el Washington Post, obligando al resto del panperonismo a reordenarse detrás de esa posibilidad.

Las palabras de la ex presidenta fueron recibidas con entusiasmo en el cristinismo, donde vienen impulsando la consigna “Cristina presidenta” como salida a una interna que los encuentra, todavía, sin un candidato presidencial concreto para 2027. CFK ratificó, con sus propias palabras, el operativo clamor que nació de las entrañas de la dirigencia camporista. Consultada por el Washington Post, ella aseguró que consideraría volver a presentarse a la presidencia en 2027 si la Justicia se lo permitiese. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, razonó.

La entrevista se realizó hace 15 días en su domicilio como parte de la estrategia que impulsa su equipo de abogados, conducido por el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, para instalar su caso a nivel internacional. La denuncia por la proscripción y la persecución política de CFK ya llegó a la ONU, pero el comité de derechos humanos le comunicó, a través de una consulta que le hizo la agencia EFE, que “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años” y que una resolución sobre el caso “no es inminente”.

El comité se encuentra reunido en Ginebra desde el 19 de octubre y continuará sesionando hasta el 6 de noviembre. Pese al malestar que generó la primera respuesta del organismo, la defensa de Cristina se agarra de la cautelar que solicitó para que le restituyan sus derechos políticos. La cautelar tramita por un carril separado y no requiere que el organismo se exprese sobre el fondo de la condena para poder intervenir sobre uno de sus principales efectos: la inhabilitación. Cristina se mira en el espejo de Lula, quien, antes de ser absuelto, fue favorecido con una cautelar para rehabilitar sus derechos políticos.

“Puede suceder en cualquier momento”, se entusiasman en el equipo, aunque reconocen que la decisión final quedará en manos de la Justicia argentina. El comité de la ONU puede dictaminar si se violaron los derechos de la acusada, pero no tiene autoridad para revocar las decisiones de los tribunales nacionales: sus decisiones no son vinculantes, aunque la defensa de Cristina argumenta que, como Argentina es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Corte Suprema debería aceptar la cautelar.

“Dada la tradición argentina en materia de derechos humanos y la apertura de su sistema jurídico a las decisiones internacionales en este ámbito, veo una posibilidad mucho mayor de cumplimiento, incluso en el caso de Cristina, a pesar de que se trata de un sistema que busca perseguirla”, argumentó Valim, en diálogo con el Washington Post.

Que decidan las urnas

El pronunciamiento de Cristina sobre su voluntad política de ser candidata si puede –“Si la dejan”, aclaran, en La Cámpora– abre un nuevo escenario en el peronismo. La ex presidenta aparece, en la mayoría de las encuestas que circulan por los despachos de Axel Kicillof y Sergio Massa, como la dirigenta opositora con mayor imagen positiva. Ninguno de los dos cree que Cristina quiera lanzarse realmente como presidenta –no creen que la Justicia la habilite–, pero sí reconocen que es una estrategia de instalación política que deja al resto de los candidatos del peronismo como candidatos por default.

La respuesta inmediata de Kicillof al desafío de Cristina fue abrazarse a las PASO: las candidaturas, insiste el gobernador, no pueden seguir resolviéndose “a control remoto”, por lo que la única salida es ir a una interna. “Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente”, declaró el ministro de Gobierno bonaerense, “Carli” Bianco, unas horas después de que se publicara la entrevista a CFK.

El gobernador ya había hecho un comentario similar el miércoles, durante una reunión privada con ministros e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (la agrupación de Kicillof). “Ni decisiones individuales ni acuerdos de cúpulas. Si queremos construir una alternativa política con legitimidad, tenemos que abrir la competencia y dejar que sea la gente la que decida”, afirmó, entonces, Kicillof.

Uno de los participantes del encuentro le dijo luego a Clarín, en off the record, que había que terminar con “el toma y daca del dedo” y La Cámpora respondió con furia. Durante todo el día, la organización que lidera Máximo Kirchner se agarró de la tapa de Clarín para criticar a Kicillof, acusándolo de quejarse del dedo que, en 2019, lo propuso como candidato para la Gobernación.

En el entorno del gobernador negaron que hubiese dicho eso: “Axel no habla de dedo ni con su almohada porque sabe perfectamente que es lo que están deseando Máximo y compañía”, se limitó a responder un dirigente de confianza del Gobernador.

Dedo o no dedo, el mensaje de Kicillof es el mismo: aunque Cristina compita, él está dispuesto a ir a una interna. No lo dice en público, ya que no quiere lanzarse oficialmente este año, pero sí lo dice en privado. “No es el tiempo de las candidaturas”, repite, mientras intenta construir un armado nacional juntando dirigentes y militantes de distintas provincias.

La última recorrida fue a Jujuy, adonde viajó el viernes para, entre otras cosas, reunirse con el gobernador radical Carlos Sadir. Kicillof tiene un diálogo cotidiano con casi todos los gobernadores del país, incluso aquellos que intentan mostrarse lejos ideológicamente de él, como el cordobés Martín Llaryora o los ex cambiemitas, Ignacio Torres (Chubut) y Sadir. La visita, sin embargo, generó ruido en la interna peronista jujeña, ya que Kicillof decidió reunirse –por segunda vez– con Rubén Rivarola, quien está enemistado con la senadora Carolina Moisés.

“¿Vas a Jujuy a hablar de capitalismo al lado del más millonario de la Provincia? ¿Vas a Jujuy a dividir más al peronismo en una interna con el que aniquiló y vendió al PJ a Gerardo Morales? ¿Vas a Jujuy y te recibe el responsable de hacer perdedor al PJ desde el 2015 a un acto político financiado por todos los jujeños?”, lo cruzó, a través de las redes sociales, Moisés, quien aprovechó para recordar el apoyo que Rivarola le dio a Gerardo Morales para aprobar la reforma constitucional de 2023 que prohibió los cortes de calles y rutas.

Moisés es la senadora que conduce el bloque que responde a los gobernadores peronistas alineados con Milei, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Hace dos meses, el G10 peronista –Massa, Kicillof, Máximo, los gobernadores, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez– se reunió en el Hotel Libertador y acordó presionar a los mandatarios del Norte para que no acompañaran al Gobierno en la eliminación de las PASO. Una de las estrategias fue amagar con apoyar competidores locales de cara a las elecciones locales de 2027, como Kicillof con Rivarola o Massa con el tucumano Osvaldo Jaldo.

“¿Eso es lo único que pueden hacer los genios del Hotel Libertador? ¿No tienen fórmula presidencial y creen que se nos mueve un pelo? Una cosa es que cierren entre los tres y ahí te llamen para que votes con ellos porque si no te meten a otro candidato, ¿pero así?”, ironizó, furioso, un importante dirigente norteño.

MC/CRM