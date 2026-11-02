El deficiente mantenimiento de la higiene urbana en el centro de la Capital volvió a desatar la indignación de los frentistas y comerciantes de la zona. A través de reiterados reclamos por el estado de la vía pública, vecinos denunciaron que la acumulación de basura en esquinas céntricas genera focos de contaminación y serias dificultades para el tránsito de peatones en Catamarca.

El epicentro del malestar cívico se ubicó en la transitada esquina de las calles Maipú y San Martín, donde montículos de bolsas plásticas, restos de cartón y desechos comerciales permanecen apilados junto al tendido urbano. Los residentes de la zona manifestaron que los residuos quedan abandonados en las veredas durante jornadas enteras sin que las cuadrillas municipales procedan a su retiro, explicando por qué la acumulación de basura en esquinas céntricas genera un creciente malestar urbano.

A la presencia de bolsas rotas y la proliferación de insectos en pleno casco histórico se suma la desidia de las empresas y transeúntes que utilizan las esquinas como basurales improvisados. Las familias autoconvocadas señalaron que la falta de contenedores adecuados y el incumplimiento de los horarios de recolección agravan el deterioro visual y sanitario, ratificando los motivos por los cuales la acumulación de basura en esquinas céntricas genera severos perjuicios ambientales.

Esta situación en el microcentro no representa una falla aislada dentro del Valle Central. Denuncias similares formuladas por frentistas de la calle Lavalle, el barrio 100 Viviendas Norte y sectores del sur capitalino confirman un patrón de demoras sistemáticas en la prestación del servicio de recolección de residuos.

Cuestionamientos a Higiene Urbana y a las autoridades en Catamarca

Las principales observaciones de la comunidad se dirigen contra la ineficiencia de la Secretaría de Higiene Urbana y las áreas ambientales de la Municipalidad de la Capital. Cuestionan que la administración provincial del gobernador Raúl Jalil no coordine con la intendencia capitalina controles sanitarios rigurosos sobre las arterias comerciales de Catamarca.

De igual manera, representantes barriales reprocharon la falta de sanciones a los infractores que arrojan escombros y residuos fuera de horario, así como la ausencia de campañas educativas sostenidas. Criticaron que las autoridades comunales reaccionen únicamente ante los reclamos difundidos en los medios de comunicación sin implementar un plan integral de limpieza en Catamarca.

Los vecinos afectados exigieron el envío inmediato de camiones recolectores y la desinfección de las veredas comprometidas. Ante la persistente acumulación de residuos en las aceras, la población exige soluciones definitivas a los problemas de salubridad urbana en Catamarca.

Fuente: El Aconquija