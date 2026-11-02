En la antesala de la sentencia contra el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, la abogada querellante Natalia Páez Vaca brindó detalles sobre lo que se espera para la jornada de este martes y ratificó el pedido de condena formulado durante el proceso judicial.

Según explicó la letrada, antes de conocerse el veredicto, Guaraz tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal. Luego se dispondrá un cuarto intermedio y se dará a conocer la resolución.

Páez Vaca aclaró que esta instancia es diferente de la declaración que el exintendente realizó el jueves pasado, luego de la presentación de los testigos. En aquella oportunidad, Guaraz solicitó declarar y realizó una exposición extensa, durante la cual se quebró emocionalmente en dos ocasiones y habló principalmente sobre su gestión al frente del municipio.

En cuanto al planteo de la querella, la abogada precisó que solicitaron una condena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual simple, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La letrada sostuvo que, a diferencia de la Fiscalía, considera que los hechos deben encuadrarse como un delito contra la integridad sexual. Desde su interpretación, la conducta atribuida a Guaraz constituye abuso sexual en el marco de una situación de acoso, aun cuando no se hayan registrado tocamientos ni acceso carnal.

Por otra parte, la querella también reclamó una condena de un año y ocho meses de prisión efectiva por abuso de autoridad, delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal.

En ese sentido, Páez Vaca explicó que considera que el exintendente incurrió en abuso de autoridad al disponer la clausura del comercio de Shirley Cordero, quien, según la acusación, no respondía a sus pretensiones amorosas. La abogada sostuvo que esa decisión constituyó un uso indebido de las facultades propias de la función pública.

Finalmente, la querella solicitó que se aplique la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, conforme al artículo 20 bis del Código Penal.

De esta manera, el proceso judicial entra en su instancia decisiva y este martes se conocerá la resolución del tribunal sobre la responsabilidad penal de Elpidio Guaraz.