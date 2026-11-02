En diálogo con el programa Argentina Campo e Industria (AM 950), el vicegobernador Rubén Dusso, ofreció un análisis sobre el crecimiento económico de Catamarca, la expansión del sector minero y los desafíos estratégicos en materia de energía e infraestructura.

Durante la entrevista, Dusso remarcó el posicionamiento global de la provincia al contar con las principales firmas mineras del mundo operando en su territorio. En este sentido, destacó el impacto de los proyectos en producción y exploración, subrayando la exigencia de que el desarrollo minero garantice empleo local, fortalecimiento de proveedores y licencias sociales construidas junto a las comunidades:

“Si no hay desarrollo local, creemos que no puede haber minería; la minería tiene que ser sustentable y sostenible y provocar el desarrollo en los pueblos. La única forma de hacer minería es con la gente involucrada, con la gente adentro y con la gente beneficiada”.

Una respuesta histórica



Consultado sobre la relación con la administración nacional, el Vicegobernador sostuvo una postura orientada al diálogo y la defensa de los intereses provinciales:

“Como política de Estado, Catamarca tiene que llevarse bien con el Gobierno nacional que esté de turno. Tenemos una incidencia en el padrón electoral nacional que no llega al 1%; seríamos poco inteligentes si por capricho queremos hacer de Catamarca una provincia autónoma cuando dependemos de decisiones de la Nación. Aprovechamos las cosas que el Gobierno nacional hace para generar el potencial que debemos desarrollar”.

Asimismo, al reflexionar sobre la viabilidad de las provincias del interior frente a visiones centralistas, expresó:

“Con respecto a las ‘provincias inviables’, lejos de perjudicarnos, nos ha motivado a demostrar que realmente somos viables. San Juan y Catamarca no solo que son viables, sino que pueden poner al país de pie”.

Energía geotérmica y el Corredor Bioceánico

En materia de infraestructura, el Vicegobernador calificó a la energía geotérmica como la gran asignatura estratégica pendiente para la provincia y la región, detallando los convenios avanzados con el Estado de Utah (EE. UU.) para aprovechar el potencial volcánico de la Puna catamarqueña:

“Tenemos un potencial que duerme que es la energía geotérmica. Es algo nuevo en el país, no figura en la matriz energética argentina, pero nosotros lo vamos a usar porque es lo que nos permite obtener la energía aislada que se necesita en la minería en esos lugares”.

Por último, reafirmó el valor estratégico del Paso de San Francisco y el Corredor Bioceánico hacia los puertos del Pacífico, remarcando que representa una alternativa decisiva no solo para la minería, sino también para abaratar costos de logística de toda la producción del país:

“El Paso de San Francisco daba vuelta la matriz productiva argentina. El campo discute uno o dos puntos de retenciones y deja entre 17 y 20 puntos en logística y transporte en salir por el Atlántico en lugar de salir por el Pacífico. Es posible una reingeniería para reinstalar nuevas producciones agropecuarias porque la tierra y el agua en esos lugares están”.