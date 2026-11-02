La Municipalidad de la Capital hizo público el nuevo listado de aspirantes a planta permanente, en el inicio de un nuevo proceso para la incorporación de más trabajadores a la comuna.

Desde el municipio se informó que, al dar a conocer la nómina inicial y provisoria de aspirantes a ingresar a planta permanente del municipio, se dio cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza 8020/21.

Autoridades de la comuna recordaron que la publicación de los nombres de los agentes comprendidos en el listado no implica el ingreso automático, ya que la incorporación definitiva está sujeta al cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, como se hace habitualmente.

Una vez publicada la lista, los agentes que no figuren en el listado y consideren que tienen derecho a ser incluidos podrán presentar el reclamo correspondiente, con la documentación que avale dicha solicitud.

El sistema de incorporación a planta, implementado por el intendente Gustavo Saadi en su primer mandato en la ciudad, puso fin a los acomodos y las designaciones a dedo, valorando méritos objetivos, principalmente la antigüedad. Se van sumando agentes dentro de los límites establecidos en el Presupuesto.