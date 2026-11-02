El anuncio se realizó tras una reunión entre el gobernador Raúl Jalil y el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. También analizaron futuras obras en la Ruta Nacional 157.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión en Buenos Aires con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, para avanzar en la recuperación y el mantenimiento de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

Durante el encuentro, las autoridades confirmaron que a mediados de noviembre comenzarán las obras de reparación de la Ruta Nacional 38, en el tramo de la Cuesta del Totoral.

Los trabajos se llevarán adelante en el marco del convenio de transferencia de obras firmado oportunamente entre el Gobierno nacional y la Provincia.

Cabe recordar que Catamarca ya inició tareas de recuperación sobre la misma ruta, en inmediaciones de la rotonda de avenida Bicentenario. Además, meses atrás, junto con Vialidad Nacional, se concretó la reconstrucción de la alcantarilla ubicada sobre la Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila.

Por otra parte, durante la reunión también se abordaron aspectos contractuales para avanzar con la reparación de la Ruta Nacional 157, considerada un corredor estratégico para la logística y la conectividad del Este catamarqueño.