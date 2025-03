Nota vista: 0

Acompañada del Gobernador Raúl Jalil, el Senador de FME Guillermo Ferreyra,

la Intendenta Alejandra Benavidez brindó su discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del periodo legislativo del Concejo Deliberante, destacando la contención del estado municipal a la comunidad, habló de las obras ejecutadas y de las proyecciones para este 2025 en Fray Mamerto Esquiú.

La Sesión de Apertura, que se desarrolló en el salón de actos de la Escuela Municipal, fue presidida por la presidenta del Concejo Valeria Sobrado y contó con la presencia de los concejales Francisco Acosta, Patricia Arreguez, Néstor Nóblega (Frente de Todos – Unión por la Patria) y Adrián Acevedo (Cambiemos).

El evento que marcó el inicio formal del período legislativo en el departamento Fray Mamerto Esquiú contó además con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia Nicolas Rosales, la intendenta de Valle Viejo Susana Zenteno, el Senador de Valle Viejo Mario Gershani, funcionarios, trabajadores municipales, representantes de clubes deportivos del departamento, centros de jubilados y vecinos, quienes acompañaron a la jefa comunal.

En sus palabras, Benavidez hizo un balance de todas las acciones desarrolladas a lo largo del 2024, en la que hizo foco en el acompañamiento de la gestión municipal de forma directa a los vecinos. Así detalló programas de contención alimentaria y social, que destacó tuvieron un incremento de casi el 40% en la demanda, a partir del impacto de la política del Gobierno Nacional de Javier Milei, en el bolsillo de los jubilados.

“Ese es el resultado de las políticas de ajuste del presidente de la Nación en contra de los jubilados, por eso, he decidido que nuestro Estado Municipal esté presente, acompañando a esos abuelos a los que la jubilación ya no les alcanza”, sostuvo.

Luego de enumerar los diferentes programas que se ejecutan desde el municipio, se refirió a la contención deportiva de la población a través de los Talleres Deportivos Municipales, que aseguró se han consolidado en una gran propuesta que contiene a más de 800 personas, y que, junto a los predios y eventos deportivos se ha logrado que más personas cuiden de su salud, y se han convertido en un espacio que “permite el crecimiento de los emprendedores y de la economía local”.

Por otra parte, señaló que con “mucho esfuerzo y bajo una administración ordenada y eficiente” se logró dar continuidad a obras y a la compra de maquinaria necesaria para optimizar la tarea diaria y los servicios destinados a la comunidad.

Antes de referirse a las proyecciones para el presente año, sostuvo: “quiero decirles que me siento fuerte, con más experiencia y segura de que junto a mi equipo tenemos toda la energía puesta en trabajar a full este año”.

Anunció que ya se inició el Censo Municipal en el departamento, “cuyos resultados nos permitirán seguir mejorando en la planificación de las políticas sociales y haciendo más efectivos y eficientes los recursos públicos”.

Además, dijo que, para continuar con el crecimiento de la ciudad, se priorizaron obras de importancia y “que están dentro de nuestras posibilidades económicas”.

“Con recursos propios y de la provincia, vamos a dar continuidad a la obra de asfaltado de la avenida Ramón Rosa López, que lleva al Cementerio Municipal y al Jardín Botánico de San Antonio”. Dijo

La obra se había iniciado y alcanzó un 30%, pero luego fue paralizada por la eliminación de la Obra Pública por parte del Gobierno Nacional.

Anunció que próximamente se inaugurará la Sala de Exposiciones Malvinas, en el Paseo Las Moras; también en el mismo sector el Centro Infantil “Rincón de los sueños”, una infraestructura destinada a las infancias, destinada a fomentar la estimulación temprana; se instalará un nuevo Punto Verde en san Antonio; la ampliación del edificio de la secretaria de Obras Públicas, entre otros.

También anunció que se trabajará para la compra de una grúa para fortalecer el servicio de alumbrado público y un camión atmosférico.

Para finalizar insistió en que la situación económica del país obligó a los intendentes a reveer las prioridades y a focalizarse en brindar los servicios esenciales a los vecinos, administrando de una manera eficiente los recursos, para poder seguir con el crecimiento de la ciudad, “queremos un Fray más inclusivo, sustentable y moderno. Con más oportunidades para todos”, finalizó.