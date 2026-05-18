Del siglo XIX a hoy: descubrí los orígenes del primer símbolo patrio argentino y cómo nació nuestra identidad.

El Día de la Escarapela en Argentina se celebra cada 18 de mayo porque en esta misma fecha, pero de 1812, el Primer Triunvirato instituyó el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y azul celeste. Aunque la aprobación oficial ocurrió un 18 de febrero de 1812, en 1935 el Consejo Nacional de Educación fijó el 18 de mayo como el día para recordarla y homenajearla en las escuelas y la sociedad.

Cabe señalar que es un símbolo que millones lucen con orgullo en sus prendas cada fecha patria. Sin embargo, la verdadera historia detrás de la escarapela celeste y blanca es un relato que muy pocos conocen.

Por qué se celebra el Día de la Escarapela cada 18 de mayo

Aunque la escarapela ya se usaba desde principios del siglo XIX, su reconocimiento oficial llegó el 18 de febrero de 1812. Fue el Primer Triunvirato el que aprobó los colores celeste y blanco, respondiendo a un pedido que Manuel Belgrano había hecho cinco días antes para unificar los uniformes del Ejército. Mucho tiempo después, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó formalmente esta fecha para homenajear al emblema que nos identifica desde la gesta de la independencia.

Cómo nació este símbolo patrio

El 13 de febrero de 1812, Belgrano solicitó al gobierno un distintivo uniforme para sus soldados. En plena guerra por la independencia, los distintos cuerpos del ejército revolucionario usaban colores diferentes y se confundían con las tropas realistas (las españolas).

El prócer buscaba no solo distinguir a sus tropas en el campo de batalla, sino también fomentar la unidad nacional y dar una identidad clara a la causa patriota.

Existe el mito popular de que Domingo French y Antonio Beruti repartieron cintas celestes y blancas el 25 de mayo de 1810 frente al Cabildo. Sin embargo, los historiadores señalan que en aquellas jornadas de 1810 las cintas que se repartieron eran blancas (como símbolo de unión entre criollos y españoles), y que la escarapela tal como la conocemos nació formalmente por el pedido de Belgrano en 1812.

Hay varias teorías sobre el origen del celeste y el blanco: algunas dicen que Belgrano se inspiró en el cielo o en el manto de la Virgen de Luján, mientras que otras explican que eran los colores de la Casa de Borbón (la dinastía del rey Fernando VII), utilizados inicialmente por los criollos para mostrar una falsa fidelidad al rey mientras gestaban la revolución.

Hoy es el día en que se empieza a usar la escarapela del lado izquierdo del pecho, inaugurando formalmente la Semana de Mayo que culmina el próximo 25 de mayo.