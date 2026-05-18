El sábado 16 de mayo se llevó a cabo el 86° Encuentro de Mujeres Embarazadas, en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, dentro del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú.

“Se vivió una jornada llena de amor, vida y bendición. Nos llenó el corazón ver a un numeroso grupo de embarazadas, acompañadas por el amor de sus familiares y amigos, quienes se acercaron para compartir este tiempo de espera con mucha fe”, comentaron desde la Pastoral de la Niñez, responsable de este servicio.

También manifestaron que “un momento sumamente especial de la jornada fue la visita de cuatro hermosos bebés, a los que llamamos ‘egresaditos’. Con mucha emoción, los presentamos ante la Virgen del Valle y los consagramos a su cuidado maternal, confiando en que Ella guiará cada uno de sus pasos”.

Durante el encuentro, se contó con la presencia de la psicóloga Soledad Ponce, quien se refirió a la importancia del apego entre el niño y su mamá.

Al respecto, señalaron que “en un momento de profunda conexión con nuestra historia y nuestra fe, la licenciada trazó un hermoso puente entre este vínculo y la relación que unió a nuestro querido Beato Mamerto Esquiú con su mamá, María de las Nieves Medina, recordándonos que el amor materno es la primera y más fuerte semilla de santidad y entrega”.

Además, agradecieron “a cada mamá, a las familias que las acompañaron, a la licenciada Ponce por su calidez y sus conocimientos, y a todos los miembros del Equipo de los Encuentros de Mujeres Embarazadas (EME) de la Pastoral de la Niñez, que hacen posible que estos encuentros sigan siendo un faro de luz y contención para la vida que crece. Que la Virgen del Valle y el Beato Mamerto Esquiú bendigan cada uno de sus hogares”.

Fuente: informe24catamarca