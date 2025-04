Nota vista: 0

En declaraciones públicas realizadas por el Secretario General del Municipio de Valle Viejo, Dr. Rolando Contreras, se refirió a la continuidad del plan de ajuste impulsado por la intendenta Susana Zenteno desde noviembre del año pasado, con foco en la reducción de la planta política municipal como una de las principales herramientas para sostener el funcionamiento del Estado local en un escenario de profunda crisis financiera.

“Lo que la intendenta anunció hoy no es más que la profundización de una política de recorte que venimos aplicando desde fines del 2024. Estimamos que podemos llegar a cubrir el nuevo organigrama con alrededor de 35 a 40 funcionarios, lo cual refleja un fuerte compromiso con la austeridad y el uso racional de los recursos”, expresó Contreras.

Asimismo, adelantó que se encuentra en elaboración un proyecto de ordenanza para declarar la emergencia económica municipal, una medida que –según afirmó– ya había sido anticipada públicamente por él mismo cuando el Gobierno Provincial informó a los intendentes sobre la reducción de la asistencia económica y la falta de certezas respecto al pago de aguinaldos.

“La coparticipación cayó un 40%. Eso no es un dato menor. Algunos todavía no entienden las consecuencias de haber votado a un presidente que no deja de endeudar al país y que ahoga deliberadamente a las provincias y municipios. Estamos gestionando en condiciones extraordinariamente adversas, pero con responsabilidad y transparencia”, sentenció.

En cuanto a la obra de cloacas, el funcionario fue categórico: “Lo que vengo repitiendo es simple, claro e incuestionable: si el Gobierno Nacional no le paga a la empresa, a Milei hay que reclamarle la paralización de la obra en Valle Viejo. Esto fue reconocido incluso por el propio Jefe de Gabinete Guillermo Francos. Por eso, en este tema, nadie puede salir a decir zonceras por ahí”.

Desde el municipio enfatizaron que se seguirá trabajando en la defensa de los intereses de Valle Viejo, exigiendo a Nación el cumplimiento de sus compromisos y llevando adelante una administración ordenada, a pesar del ajuste.