En la mañana del lunes 5 de mayo, la concesionaria Toyota Del Parque fue escenario de un evento institucional de gran relevancia: la visita oficial del presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, quien llegó a Catamarca y fue recibido por autoridades provinciales y municipales, empresarios y referentes del sector privado.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el intendente capitalino Gustavo Saadi y los anfitriones Rolando, Pablo y Federico Avilés —representantes de Toyota en Catamarca— se realizó una recepción en la sede de la concesionaria, ubicada en el Parque Adán Quiroga. También participaron dirigentes sindicales, comerciantes, supermercadistas y representantes de las cámaras de comercio, turismo y minería.

Gustavo Salinas, quien forma parte de Toyota desde 1996 y hoy lidera la operación nacional de la marca, fue recibido con palabras de bienvenida por Rolando Avilés, quien expresó: “Es un honor para nosotros recibir en Catamarca al presidente de la automotriz más importante del país. Hoy nos reunimos no solo para celebrar logros empresariales, sino para reconocer el liderazgo que los impulsa. Toyota no es solo una marca, es una filosofía de trabajo basada en la mejora continua y el compromiso con la sociedad”.

Avilés destacó que Toyota Del Parque es una de las pocas empresas privadas en Catamarca que cuenta con certificaciones ISO en seguridad y medio ambiente. La concesionaria realiza una gestión integral de residuos, mide su huella de carbono y genera energía limpia a través de 160 paneles solares.

“Entendemos la sustentabilidad como un compromiso activo con el entorno, los derechos humanos y el desarrollo comunitario. No basta con imaginar un futuro mejor, hay que construirlo. Por eso desarrollamos programas territoriales como Eco-Pueblo y Eco-Barrio, que acompañan a las comunidades locales en la creación de entornos sostenibles con foco en lo económico, social y cultural”, señaló.

Actualmente, Toyota del Parque brinda empleo directo a 80 familias y ofrece prácticas profesionales a estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca y escuelas técnicas.

“Hace 16 años, siendo gerente comercial de Toyota, Gustavo Salinas confió en nosotros para representar a la marca en Catamarca. Y no se equivocó: cuando apostamos, apostamos en grande”, cerró.

A su turno, Pablo Avilés agradeció la presencia de los invitados y valoró el crecimiento sostenido de la concesionaria: “Cuando comenzamos éramos 16 empleados y vendíamos unos pocos autos. Hoy somos una gran familia de 80 personas. Muchos de nuestros colaboradores ingresaron a través de programas de formación para jóvenes y hoy son referentes, incluso ganadores del concurso nacional de habilidades de Toyota Argentina”.

El gobernador Raúl Jalil también tomó la palabra y expresó: “Gracias por estar aquí, por visitarnos y conocer nuestra provincia. Valoramos especialmente el vínculo con los clientes y el trabajo ambiental que realiza la concesionaria, alineado con nuestra legislación sobre huella de carbono. Es un orgullo ver cómo lo público y lo privado pueden trabajar juntos para generar transformación”.

Finalmente, Gustavo Salinas agradeció la cálida recepción y celebró la oportunidad de acercarse a los clientes y al equipo local: “Estar donde están los clientes y nuestros equipos es fundamental para seguir creciendo. Toyota comenzó su operación en Argentina en 1997 y hoy exportamos a 23 países de América Latina. La Hilux, fabricada en Zárate, es la pickup número uno de la región. Esto demuestra que en Argentina tenemos capacidad para competir al más alto nivel”.

Salinas destacó además que los pilares de Toyota son el respeto por las personas y la mejora continua, y que su visita responde al compromiso de profundizar la presencia de la marca en el país. “La familia Avilés representa con orgullo a Toyota desde 2009 y sigue apostando al crecimiento. Vamos a seguir trabajando, trayendo nuevos modelos, proyectos y oportunidades para Catamarca”.

El acto concluyó con la inauguración de un jardín japonés en la entrada de la concesionaria, donde Salinas, los hermanos Avilés, el intendente y el gobernador plantaron un árbol.

La visita del presidente de Toyota Argentina representa un respaldo institucional al crecimiento de la concesionaria local, y fortalece los vínculos entre la marca, sus clientes y la comunidad catamarqueña.