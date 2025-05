Nota vista: 0

Tal y como estaba previsto, este jueves el Ministerio de Salud de la provincia inició la agenda de trabajo conjunta con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Catamarca abordando temáticas relacionadas a la salud mental y adicciones.

Durante la reunión, el equipo de Salud encabezado por la ministra, Johana Carrizo, y la secretaria de Salud Mental, Florencia Acosta, presentaron un informe sobre las diferentes estrategias que se llevan a cabo en materia de prevención de suicidio, consumos problemáticos, asistencia, entre otros.

Al respecto, la diputada Adriana Díaz expresó que “se presentó todo lo que vienen trabajando desde la Mesa Interinstitucional e Interministerial para el Abordaje Integral del Suicidio, que ahora tiene la fuerza de Ley y eso les ha dado un marco de obligatoriedad. Desde allí se han presentado los distintos programas de acción en territorio. La obligatoriedad del Ejecutivo es enmarcarse en la Ley vigente de Salud Mental Nacional y la Provincial que adhiere, por lo tanto, es una perspectiva de abordaje comunitario, lo que significa que tienen que intervenir no solo los distintos organismos estatales, Educación, Salud, Desarrollo Social, Seguridad, sino también las comunidades”.

Por su parte, el diputado Fernando Baigorrí, remarcó que “como legisladores se nos incita a seguir trabajando y a buscar la forma de aportar con proyectos, porque en esto no hay banderas políticas, la salud mental es un tema que nos atraviesa a todos. Sabemos de las dificultades que hay en el interior, puntualmente sobre suicidio y adicciones de diferentes tipos como la tecnología, el juego, que afectan a los más jóvenes”.

De la reunión participaron todos los bloques, incluso estuvieron presentes Diputados que no pertenecen a la Comisión de Salud, pero que quieren interiorizarse en la temática.