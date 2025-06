Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil del nucleo peronista de Catamarca se refirió a la situación actual del peronismo a nivel nacional y pidió un “recambio generacional”. En este sentido, afirmó que “hay gente muy buena” a la que hay que darle oportunidad.

Estas declaraciones las dio el mandatario a Radio Con Vos, donde habló sobre cómo ve al PJ, su relación con Cristina Fernández de Kirchner y su vínculo con el Gobierno Nacional.

Sobre su mirada del peronismo, exhortó a que se renueve su dirigencia. «Creo que hay que permitir el cambio generacional, creo que siempre hay gente muy buena y hay que darle oportunidades», advirtió. En este sentido, se sumó así a otros dirigentes peronistas del interior que bregan por una «renovación de liderazgos».

Consultado sobre su relación con la expresidenta, marcó distancia: «No he tratado tanto con Cristina Kirchner. La ex gobernadora Lucía Corpacci hablaba más con Cristina; yo hablo una vez al año, pero siempre he tenido un buen diálogo. Cuando vengo (a Buenos Aires), hablamos de cómo vamos a hacer las elecciones», aseguró.

Con Nación su vinculo como gobernador «DIALOGUISTA»:

Jalil se refirió al rumbo del Gobierno Nacional y destacó las últimas medidas en cuanto a lo económico. Jalil fue el primer gobernador que se adhirió al plan de regularización de ahorros en dólares que impulsa el Gobierno. «Hemos analizado el convenio enviado por la ARCA y es totalmente normal. El régimen simplificado para pagar el IVA va a facilitarle la vida a los ciudadanos, pero no hay que excederse con los impuestos, porque hay economía en negro. Por eso blanquear parte de la economía va a traer recaudación, y eso es bueno para el crecimiento», enfatizó Jalil.

Respecto de la crisis económica que consignan desde varios sectores del peronismo, el gobernador catamarqueño se mostró particularmente preocupado por el consumo interno. «Algunos opinan que está un poco caído el mercado interno. Nosotros tenemos algunas bodegas que iban a invertir y me comentan que por ahora van a dejar pasar hasta que mejore un poco el mercado interno y que estén más competitivos también para el mercado externo», dijo.

Finalmente, advirtió que volvió a invitar al presidente Javier Milei a la provincia, a la cual nunca acudió desde que ejerce la conducción del país. «Lo invité el año pasado, porque entregábamos 500 viviendas, pero no pudo ir por su agenda. Pero me gustaría que Milei venga a Catamarca», finalizó.