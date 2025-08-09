Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil y el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezaron el acto de apertura de sobres correspondientes al proceso de adjudicación de 152 dúplex que se construirán en distintos sectores del complejo barrial Valle Chico, ubicado en el sur de la ciudad Capital. En el acto también estuvieron presentes el administrador del IPV, Alberto Barrionuevo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

Hay que remarcar que se presentaron un total de 223 ofertas que serán analizadas por la Comisión Evaluadora para avanzar con el proceso de adjudicación.

Concretamente, se trata de un programa específico que tiene como destinatarios a sectores de la comunidad con capacidad de ahorro, entre los cuales se encuentran incluidas diferentes entidades de profesionales.

En la ocasión, el titular de la cartera de Vivienda explicó que, en este caso específico, se «trata de un programa que deviene de los problemas que tienen los catamarqueños y la necesidad del Gobierno provincial de seguir ofreciendo alternativas para que todas las familias puedan tener un hogar».

Y agregó: «Nos vimos obligados a agudizar el ingenio y no quedarnos sentados llorando sobre la crisis económica y el impedimento para seguir construyendo viviendas. Por ello se trabaja en programas con un financiamiento compartido, entre las familias que necesitan acceder a una vivienda y nuestro gobierno que va a apoyar a esas familias».

Por su parte, el Gobernador destacó la política de construcción de unidades habitacionales en toda la provincia, como también la ejecución de otras obras que son de suma utilidad para cada comuna catamarqueña. «Seguimos con una administración prudente, cuidando los recursos y ejecutando viviendas sociales para los que tienen menor ingresos. Hacer caminos y construir viviendas es promover arraigo, buscando que la gente se quede en su lugar».