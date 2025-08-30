Antofagasta avanza con la primera etapa del Programa de Regularización Dominial: “Loteo Galán I”

<!–
El Municipio de Antofagasta de la Sierra llevó adelante la primera etapa del Programa de Regularización Dominial, denominada “Loteo Galán I”, en honor al Volcán Galán y al circuito turístico más importante de la región.
En esta instancia, 40 familias antofagasteñas recibieron sus lotes normalizados y estandarizados, que próximamente contarán con la tramitación de las escrituras correspondientes gracias al convenio firmado con ARCAT para el saneamiento de títulos.
Este avance permitirá a los vecinos acceder a la seguridad jurídica sobre su propiedad, garantizando un futuro estable y ordenado para cada familia beneficiaria.
Asimismo, el Municipio destacó que este loteo constituye un paso fundamental en la planificación urbana y el ordenamiento territorial de la villa de Antofagasta, promoviendo un crecimiento sostenible y organizado de la comunidad.
Los terrenos entregados fueron otorgados con posesión inmediata, posibilitando que las familias comiencen a proyectar y construir sus hogares en el corto plazo.