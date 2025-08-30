17.7 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Antofagasta avanza con la primera etapa del Programa de Regularización Dominial: “Loteo Galán I”

catamarca digital
El Municipio de Antofagasta de la Sierra llevó adelante la primera etapa del Programa de Regularización Dominial, denominada “Loteo Galán I”, en honor al Volcán Galán y al circuito turístico más importante de la región.

En esta instancia, 40 familias antofagasteñas recibieron sus lotes normalizados y estandarizados, que próximamente contarán con la tramitación de las escrituras correspondientes gracias al convenio firmado con ARCAT para el saneamiento de títulos.

Este avance permitirá a los vecinos acceder a la seguridad jurídica sobre su propiedad, garantizando un futuro estable y ordenado para cada familia beneficiaria.

Asimismo, el Municipio destacó que este loteo constituye un paso fundamental en la planificación urbana y el ordenamiento territorial de la villa de Antofagasta, promoviendo un crecimiento sostenible y organizado de la comunidad.

Los terrenos entregados fueron otorgados con posesión inmediata, posibilitando que las familias comiencen a proyectar y construir sus hogares en el corto plazo.

