Nota vista: 0

El Gobierno de la Provincia, a través del Registro Civil y Capacidad de las Personas, continúa acercando los servicios del Estado a cada rincón de Catamarca. En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida estuvo presente el sábado 16 de agosto en Plaza España, acompañando la jornada del Mercado Itinerante, donde vecinos y vecinas pudieron realizar sus trámites de manera ágil y accesible.

Durante la jornada, se concretaron más de 40 gestiones, entre DNI y Pasaportes, lo que representa una respuesta concreta a la creciente demanda de documentación en la provincia.

Asimismo, el operativo continuó el lunes 18 en el barrio Valle Chico, donde se realizaron 70 trámites de DNI y 3 Pasaportes, acercando soluciones inmediatas a otra comunidad en crecimiento.

La propuesta permite a la comunidad acceder, de manera rápida sin demoras, a trámites fundamentales como:

-Emisión de nuevo DNI (todas las edades)

-Actualizaciones de DNI ( 5, 8 Y 14 años)

-Solicitud de Pasaporte común

-Solicitud de Partidas de Nacimiento y Defunción

De esta manera, el Registro Civil sostiene su compromiso con la ciudadanía, garantizando igualdad de oportunidades para que cada vez más catamarqueños accedan a servicios esenciales sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

El éxito de estas convocatorias refleja la importancia de estas políticas públicas que promueven inclusión, cercanía y eficiencia en la atención.

Finalmente, se informa que el programa estará presente este viernes en la Plaza Tinkunaku del Barrio Libertador II, en el horario de 16 a 19 horas, para continuar brindando acceso a la documentación a más familias catamarqueñas.