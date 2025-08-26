Nota vista: 0

El Polideportivo Fray Mamerto Esquiú fue sede de la Final Provincial de los Juegos Evita para adultos mayores, donde competidores de Capital, Valle Viejo y Tinogasta desplegaron todo su talento en un apasionante torneo de ajedrez.

Tras intensas rondas, cuatro jugadores de Capital lograron su clasificación para representar a Catamarca en la instancia nacional que se desarrollará en la provincia de Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Los clasificados son:

Juan Carlos Farías Castellano

Carlo Lobo

Rubén Vega

Elda Agüero

Con gran compromiso y experiencia, estos deportistas serán parte del equipo catamarqueño que disputará la final nacional, llevando consigo el orgullo de toda la comunidad.

Este logro refleja el valor del deporte como espacio de integración, participación y crecimiento, consolidando a Capital como semillero de talentos en distintas disciplinas.