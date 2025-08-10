Nota vista: 0

En el marco del Plan de Asfaltado que lleva adelante el Gobierno de la Provincia junto a distintos municipios, comenzaron los trabajos de pavimentación sobre la calle uno en Colonia del Valle, en el departamento Capayán.

La obra inició con trabajo de nivelación y compactación para luego continuar con la siguiente etapa contempla más de 4.000 metros de nuevo asfalto, lo que significará una mejora para la circulación y calidad en general de vida de las vecinas y vecinos de la zona.

Este avance, largamente esperado por la comunidad, se realiza gracias a la articulación entre la Municipalidad de Huillapima y el Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

Desde la comuna, se expresó el agradecimiento al gobernador Raúl Jalil por acompañar con obras concretas el crecimiento de Colonia del Valle, y a cada trabajador municipal que participa activamente en la ejecución de los trabajos.

El Plan de Asfaltado provincial ya se encuentra en marcha en Andalgalá, Tapso, Los Altos, Tinogasta, Capital, Valle Viejo, Santa María, San José, entre otras localidades, como parte de una política pública que busca mejorar la infraestructura vial en toda Catamarca, con impacto directo en el desarrollo urbano, el tránsito y la conectividad.