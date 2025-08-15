Nota vista: 0

El plan de urbanización que lleva adelante el Gobierno de la provincia sigue a paso firme y ya tiene obras en simultáneo en más de 10 jurisdicciones del territorio.

Este jueves, en el marco de la visita del gobernador Raúl Jalil a Tinogasta por el aniversario N°312 de la ciudad, junto al intendente Ernesto Andrada, recorrieron las primeras cuadras asfaltadas dentro del plan provincial.

Andrada remarcó que “estas son obras mejoran la calidad de nuestros vecinos y eran una necesidad después de realizar una de las etapas de la obra de cloacas”.

A través de este plan, se prevé la pavimentación de 80 cuadras en la ciudad cabecera del departamento del Oeste catamarqueño.

En el territorio provincial ya son más de 10 jurisdicciones en las que se ejecuta el plan, entre ellas Pomán, Santa María, Los Altos, Tapso, Andalgalá, Valle Viejo, Capital, Fiambalá, San José, Huillapima, Belén, entre otras.