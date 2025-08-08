Nota vista: 0

El empresario y referente libertario Javier Galán participará en las elecciones legislativas de octubre .

“Vamos a ser pocos, pero que le convenga a la gente. En la realidad, la oferta tiene que servirle a la gente”, sostuvo. Y agregó: “Los que sean aliados pueden ser un montón, pero volvemos a lo mismo: vale más una persona gritando que mil callados en la Cámara”.

“Muchos creen y me dicen, tanto en redes como en persona, que la política cambia a las personas. Es decir, pueden llegar buenas personas, pero las transforman”.

“Normalmente, tanto como le prometen a la gente, internamente entre los partidos también se prometen posiciones, cargos, un montón de cosas. A mí no me van esas negociaciones. Mis negociaciones son sí o no. Si es no, es realmente no. Ellos están acostumbrados a que todo sea así y después se cobran, se dicen ‘me prometió’, y empiezan los problemas”. En esa línea, diferenció su propuesta de las estructuras partidarias tradicionales: “Yo no quiero que me enseñen los políticos. Yo quiero que la gente me enseñe qué es la política y qué necesita de la política”.

: “La elección es 100% voluntad de la gente. Si se juntan muchas voluntades, llegamos. Yo les dije a los vecinos: mi campaña no va a ser que yo le vaya a golpear las puertas. Usted me conoce, sabe dónde estoy. Y yo le abro las puertas. Tengo todo el año las puertas abiertas”. Finalizó

Gentileza Mañana Central