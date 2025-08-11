Nota vista: 0

En una jornada de diálogo y participación, el intendente Raúl Barot se reunió en Manantiales con vecinos y funcionarios municipales para abordar las prioridades y necesidades pendientes. Durante el encuentro, se repasaron los avances logrados en esta gestión y se compartieron los proyectos que están próximos a ejecutarse.

El intendente destacó la importancia del contacto directo con la comunidad y valoró cada saludo y apretón de manos como una señal de respaldo y compromiso para continuar transformando Los Altos. “Cada encuentro nos da la fuerza para seguir trabajando y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.