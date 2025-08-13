Nota vista: 0

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Huillapima, Omar Soria, supervisó este miércoles importantes obras en ejecución en la jurisdicción, entre ellas la pavimentación de más de 4.000 metros en Colonia del Valle y la construcción de un salón de usos múltiples en El Bañado. En Colonia del Valle, la Dirección Provincial de Vialidad avanza con tareas de preparación y nivelación del suelo, compactación de base y distribución de material con maquinaria pesada.

El técnico a cargo, Dante Alejandro Castillo, detalló que ya se completaron 4.000 metros de limpieza y preparación de la subrasante y que actualmente se coloca el material de base para iniciar la pavimentación. “Luego se conformarán las banquinas para completar la infraestructura y mejorar el acceso a la localidad”, precisó.

Estas obras, remarcaron las autoridades, buscan mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos, facilitando el tránsito y fortaleciendo la infraestructura vial del departamento. La recorrida incluyó también la inspección de los avances del Salón de Usos Múltiples (SUM) en El Bañado, un espacio que servirá para actividades comunitarias, culturales y recreativas.

Acompañaron al gobernador el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y otras autoridades provinciales y municipales.