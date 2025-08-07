Nota vista: 0

En las últimas semanas tomaron relevancia públicas hechos que dejan al descubierto la forma de pensar, de sentir y también de actuar por parte de “personalidades” ligadas a la política Tucumana. Estamos hablando del ahora dirigente libertario Gonzalo Heredia quien tomará notoriedad publica por mostrar un arma de fuego de grueso calibre en redes sociales, lo que le valió una denuncia penal por parte del abogado Alfredo Aydar quien lucha fervientemente en contra de los políticos que abusan de su poder.

Heredia tendría la venia de Lisandro Catalán para autoproclamarse como el armador libertario en Tucumán y tuvo actitudes personales dignas de ser reprochadas.

En la actualidad está circulando un video en redes sociales en donde dejó su camioneta de alta gama estacionada en una zona prohibida y sin la chapa patente frontal, situación que lo deja expuesto en clara infracción a la ley de tránsito.

Gerardo Huesen y su polémico voto en contra de la emergencia por el Hospital Garrahan

El legislador nacional por Tucumán Gerardo Huesen votó en contra de la Emergencia Sanitaria por dos años de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud que, entre otras cuestiones, dispone la recomposición salarial del personal sanitario, reasignar fondos y partidas para la compra de insumos; en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Su voto en contra de tal importante proyecto lo deja expuesto a Huesen a críticas por parte del pueblo Tucumano que ante cualquier problema de salud con sus niños en la mayoría de los casos piden la derivación al Hospital Garrahan en Buenos Aires en busca de mejorar la salud de sus pequeños hijos.

Para hacer un poco de memoria hay que recordar que Huesen tomó relevancia publica en la política de Tucumán por ser muy cercano a Ricardo Bussi, luego lo traicionó y ahora se convirtió en libertario, lo que le valió ahora su apodo de “panqueque” Huesen.