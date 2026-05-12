El comedor permanece cerrado desde hace varios días debido a la insuficiencia de recursos enviados para garantizar el servicio alimentario destinado a los estudiantes.

Padres de alumnos de la Escuela N°494 de la Villa de Antofagasta de la Sierra llevan adelante este martes un corte sobre la Ruta Provincial 43 en reclamo por la falta de fondos para el funcionamiento del comedor escolar, una problemática que —según señalaron— vienen denunciando desde la semana pasada.

De acuerdo con lo expresado por los manifestantes, el comedor permanece cerrado desde hace varios días debido a la insuficiencia de recursos enviados para garantizar el servicio alimentario destinado a los estudiantes.

Los padres cuestionaron que el Gobierno provincial destine apenas $900 por alumno para cubrir desayuno, almuerzo y merienda, monto que consideran insuficiente para sostener la alimentación de los chicos.

Ante la falta de respuestas, las familias decidieron intensificar el reclamo con el corte de ruta y además resolvieron no enviar a sus hijos a clases hasta tanto las autoridades brinden una solución concreta y aseguren la normalización del comedor escolar.

La protesta provoca demoras en la circulación sobre la Ruta Provincial 43, mientras los manifestantes continúan a la espera de una respuesta oficial.