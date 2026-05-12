En el lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 42 años de edad, quien manifestó que al intentar ingresar a su domicilio notó que el candado de seguridad habría sido cambiado, por lo que con autorización de la propietaria, los policías ingresaron a la morada y aprehendieron a un hombre de apellido Oliva (48), quien al momento del procedimiento se habría tornado agresivo contra el personal interviniente, al igual que con la mujer.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 2.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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