La actividad se realizará el lunes 18 de mayo, de 8 a 14 horas, en las instalaciones del INTA Catamarca. La jornada es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Producción y el INTA de Catamarca, Salta y Tucumán, con el objetivo de acercar herramientas tecnológicas aplicadas al sector agropecuario.

La capacitación estará enfocada en el uso de drones agrícolas y buscará que los asistentes comprendan el flujo completo de trabajo: desde la planificación de la misión y la captura de imágenes hasta la obtención de productos cartográficos y su análisis preliminar.

Las disertaciones estarán a cargo de referentes de la Red Nacional de Drones Agrícolas del INTA: Emanuel Vicentini (INTA Salta), Ricardo Rodríguez y Karina Zelaya (INTA Tucumán), junto a Laura Cano y Sonia Álvarez Ocampo (INTA Catamarca).

La propuesta está destinada a productores, profesionales, estudiantes, técnicos y empresas vinculadas al sector agropecuario, y se plantea como un taller intensivo de media jornada con una fuerte orientación práctica.

En un contexto donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías avanzan de manera acelerada sobre los sistemas productivos, la incorporación de herramientas como los drones se vuelve estratégica para mejorar el monitoreo, la toma de decisiones y la eficiencia en el campo.

Desde el INTA y el Ministerio de Producción destacaron que esta iniciativa busca acercar tecnologías innovadoras a los actores del sector agropecuario local, aprovechando la experiencia de la Red Nacional de Drones del INTA. Además, la actividad permitirá relevar el interés y las demandas del sector para proyectar futuras capacitaciones y líneas de trabajo en la provincia.

Finalmente cabe remarcar, que la actividad tuvo un alto interés en el sector y se encuentra con cupo completo por lo que se evaluara realizar próximos encuentros.