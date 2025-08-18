Nota vista: 0

Los apoderados presentaron hace instantes el listado completo en el Juzgado Electoral. A nivel nacional, el candidato a diputado en primer término es Fernando Navarro; Luis Fadel encabeza los diputados provinciales y Gilda Godoy el listado de concejales en Capital.

A continuación el listado completo de candidatos presentado por la Alianza «Somos Provincias Unidas Catamarca» conformada por la Unión Cívica Radical y Movilización: 

DIPUTADOS NACIONALES
TITULARES:
1° Navarro Fernando Augusto 
2° Silva Ana Belen 
3° Pisello Vicente Martin 

SUPLENTES:
1° Córdoba Débora Gisela 
2° Paz Horacio Hipólito 
3° Yapura Ana Verónica 

* DIPUTADOS PROVINCIALES
TITULARES:
1° Fadel Luis Horacio 
2° Paz de la Quintana María Alicia 
3° Marchetti Marcos Agustín 
4° Quiroga Lita Beatriz 
5° Rodríguez Córdoba Rodrigo Fernando 
6° Renzone María Victoria 
7° Vincenti Cristian Alberto 
8 ° Pacheco Jessica Alexandra 
9° Herrera Pablo Exequiel 
1 0 ° Pachado Valeria Fabiana 
11° Sánchez Pablo Ramon 
12° Pons Cristina Alejandra
13° Baigorria Carlos Martin 
14° Bazán Yamila Noemi 
15° Savio Hugo Omar 
16° Reynoso Lucia Agostina 
17° Vargas Emiliano 
18° Zelarayan Ana Laura 
19° Grillo Soria Emiliano 
20° Godoy Rita Noemi 
21° Perea Santillan Leonardo Emanuel

SUPLENTES
1° Arpires Etelvina Delicia 
2° Salcedo Sergio Manuel 
3° Didak Milena Anabela 
4° Zelarayan Roberto Omar 
5° Abdala Mirtha Sibonet 
6° Bazan Cesar Omar 

* CAPITAL
CONCEJALES TITULARES:
1° Godoy Gilda Lucia 
2° Diaz Jorge Gabriel 
3°M a r t i n e z M i l a g r o s F e r n a n d a 
4° Vergara Rodolfo Antonio 
5° Coronel Maria Estela 
6° Mercado Raul Federico 
7° Zurita Maria Verónica 

SUPLENTES:
1° Sosa Mario Enrique 
2° Luna Maria Isabel 
3° Bustos Walter Antonio 
4° Carrizo Maria Cristina Teodolinda 

* CAPAYAN
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1°Santillan  Martoccia Hector Ariel 

SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:
1° Leguizamón Yanina Raquel 

* CONCEJALES DEPARTAMENTO CAPAYAN
TITULARES:
1° Quinteros José Nicolas 
2 ° Salvatierra Silvia Lucia 

SUPLENTES:
1° Leguizamón Raúl Adolfo 
2° Bonaudi Maria Eugenia 

CONCEJALES HUILLAPIMA
TITULARES:
1° Ramos Mario 
2° Actis de la Fuente Maria Celeste 

 SUPLENTES:
1° Doria Anibal Benito 
2° Gomez Lilia Carmela 

* LA PAZ 
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Silva Jorge Eduardo 

SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR SUPLENTE:
1° Palavecino Natalia Leonor 

* CONCEJALES ICAÑO
TITULARES:
1° Villalba Mauricio Gustavo 
2° Moya Nadia Yanina 

SUPLENTES:
1° Velardez Roque Sebastian 
2° Peralta Maria Lurdes 

* CONCEJALES RECREO
TITULARES:
1° Ybarra Luciana Soledad 
2° Toledo Luis Vicente 
3° Brizuela Constanza Lara 

SUPLENTES:
1° Coronel Josue Marcelo A. 
2° Torres Maria Esther 
3° Suarez Enzo Javier

* ANCASTI
* SENADOR DEPARTAMENTAL 
TITULAR:
1° Santillán Rodolfo  

SUPLENTE:
1° Palazolo Agostina Maria Paz 

CONCEJALES TITULARES:
1° Piñero Randolfo Anibal 

SUPLENTE:
1° Maldonado Fátima Carolina 

* EL ALTO  
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Ahumada Herrera Edgar Augusto 

SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:
1° Pavon Nancy del Valle 

CONCEJAL TITULAR:
1° Aguirre Nicolas del Valle 

SUPLENTE:
1° Cordero María Jorgelina 

* PACLIN
SENADOR DEPARTAMENTAL TITULAR:
1° Coronel Dora Mercedes 

SENADOR DEPARTAMENTAL SUPLENTE:

1°Agüero Carlos Ruben
CONCEJAL TITULAR:
1° De la Torre Candela Mari Victoria 

SUPLENTE:
2° Roldan Roberto Antonio 

* VALLE VIEJO
CONCEJALES TITULARES:
1° Jalile Gustavo Roque 
2° Vallejo Nancy Elizabeth 

SUPLENTES:
1° Ruiz Daniel Guillermo 
2° Cufre Maria Florencia 

* FRAY MAMERTO ESQUIU 
CONCEJALES 
TITULARES:
1° Melnik Manuel Alejandro – circuito sur 
2° Maldonado Gladys Elizabeth – circuito centro 
3° Agüero Cristian Eusebio – circuito norte 

SUPLENTES:
1° Unzaga Margarita del Llano  – Circuito Sur 
2° Acevedo Colombo Raul Ricardo – Circuito Centro 
3° Carbalho Lidia Lilian – Circuito Norte 

* ANDALGALÁ 
MUNICIPIO ANDALGALA:
* CONCEJALES TITULARES:
1° Reinoso Saul Arnoldo 
2° Sanagua Florencia M. 
3° Gonzalez Nestor Matias 

SUPLENTES:
1° Espeche Sandra Beatriz 
2° Moreno Kevin Ezequiel 
3° Mercado Candela Maiten 

*MUNICIPIO ACONQUIJA
1 ° Mejail Carlos Emilio 

CONCEJAL SUPLENTE:
1° Ordoñez Carolina del Valle 

* ANTOFAGASTA DE LA SIERRA
SENADOR TITULAR:
1° Taritolay Julio Fernandez 

SUPLENTE:
1° Ramos Marina Alicia 

* POMAN 
* SAUJIL
CONCEJALES
TITULAR
1° Acosta Gorosito Rodrigo Javier 
SUPLENTE
2° Nieva Selva Ines 

* MUTQUIN
INTENDENTE
Vega Mario Ricardo 

INTENDENTE SUPLENTE
Albarracín Silvia Edith 

* VILLA DE POMAN
CONCEJALES
TITULAR
1° Cabrera Favio Martin 

SUPLENTE
1° Corzo Karina del Valle 

*TINOGASTA 
SENADOR DEPARTAMENTAL
TITULAR
1° Bustamante Hugo Alberto 

 SUPLENTE
2° Siarez Antonia Edith

* CONCEJALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE TINOGASTA
DISTRITO CENTRO
TITULAR
1° Llampa Sara Efigenia 

SUPLENTE
1° Cuello Fabian Alfredo  

DISTRITO NORTE
TITULAR 
1° Oviedo Ines Beatriz 

SUPLENTE 
2° Pinto Carlos Martin 

DISTRITO SUR
TITULAR
1° Barrionuevo Veronica Andrea 

SUPLENTE
2° Nieva Miguel Angel 

* CONCEJALES MUNICIPIO DE FIAMBALA
*TITULARES
1°Olmedo Jesús Maria 
2° Miranda Lucia N. 

SUPLENTES
1° Muñoz Mirian Dayana 
2° Delgado Roger Ismael 

* SANTA MARIA
SENADOR DPTAL SANTA MARIA:
TITULAR:
1° Moreno José Félix 

SUPLENTE:
1° Jaljal Maria Matilde

CONCEJALES DPTO SANTA MARIA
TITULARES:
1° Cancinos Luis Sergio Gustavo 
2° Judicis Julieta Valeria 
3° Carral Marcos Enrique  

SUPLENTES:
1° Chaile Nora Mabel 
2° Reyes Walter Ricardo 
3° Garcia Maria Elena 

CONCEJALES MUNICIPIO SAN JOSÉ
TITULARES:
1° Arjona Noemi del Carmen 
2° Inga Luis Silvestre 

SUPLENTES:
1° Corregidor Azucena Margarita 
2° Cordoba Eber Fernando 

*BELEN
CONCEJALES TITULARES
1°Silvero Ana Paula 
2°Aguiar Rubén Oreste 
3°Gutierrez Noelia Elizabeth 

CONCEJALES SUPLENTES
1°Diaz Hector Daniel 
2°Aballay Rpsalba Micaela 
3°Aybar Alejandro Gabriel 

DISTRITO DE LONDRES
CONCEJAL TITULAR
1°Pereira Luis Omar 

CONCEJAL SUPLENTE
2°Robles Maria de los Angeles 

*SANTA ROSA 
INTENDENTE
Correa David Antonio 

LOS ALTOS
CONCEJALES TITULARES
1°Mansilla Anahi del Valle 
2°Romano Raul Humberto 
3°Cejas Lidia Esther 

CONCEJALES SUPLENTES 
1°Farias Milton Alexandro 
2° Valdez Luciana Leonor 
3°Paredes Jose Regino 

BAÑADO DE OVANTA
CONCEJALES TITULARES
1°Reinoso Zulma Rosana 
2°Garay Marcelo German 

CONCEJALES SUPLENTE
1°Peralta Gabriela Rosa 
2°Martinelli Eduardo Luis 

