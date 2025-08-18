Nota vista: 0

A horas de cerrar la presentación de candidatos caminos a las elecciones del 26 de octubre, LLA presentó el listado con el que competirán en la próxima contienda. Los radicales como Francisco Monti, Silvana Carrizo y Juan Pablo Acevedo están incluidos entre los diputados provinciales. Se confirma a Adrián Brizuela como cabeza de lista para diputado nacional.

Según lo informado desde el sector, los listados se conforman de la siguiente manera: 

DIPUTADOS NACIONALES
Adrián Brizuela
Myrian Juárez
Ivan López

DIPUTADOS PROVINCIALES TITULARES

1 Aibar Quintar Carlos
2 Reynoso Rocio Valentina
3 Monti Francisco
4 Quinteros Maria Laura
5 Manti Gabriel Mateo
6 Aguirre Alba Carolina
7 Acevedo Juan Pablo
8 Carrizo Silvana
9 Molina Elio Daniel
10 Sanchez Andrea Evangelina
11 Hussein Diaz Joaquin
12 Barrionuevo Andrea
13 Grimas Franco
14 Godoy Guevara Pamela
15 Oviedo Niz Nestor Martin
16 Hontibero Nancy Ramona
17 Arias Heber Federico
18 Ramirez Maria  Cecilia
19 Mansilla Yofre Benjamin
20 Noriega Paula
21 Carrizo Nary Arnaldo

SENADORES PROVINCIALES TITULARES

Antofagasta de la sierra
Alamo santos Rafael

Santa Maria
Villagra Martin Gustavo

La Paz
Castillo Javier Leonardo

El Alto
Mansilla Pablo Andres

Capayán
Dominguez Batallan Eliana Andrea

Paclín
Barrionuevo Santiago Arcenio

Tinogasta
Pereyra Mario Daniel

CATEGORÍA INTENDENTES 

Santa Rosa- Distrito Los Altos 
Barrios Jose Daniel

Pomán – distrito Mutquin
Nieva Crystian Ramón

CATEGORÍA CONCEJALES 

Capital 
Figueroa Diego Martin
Sopaga Debora Eleonora
Diaz Ceballos David
Castillo Maria Laura
Moreno Mario Enrique
Carrizo Noelia
Garcia Pablo 

Valle Viejo
Cabrera Gerónimo
Crespo Corpacci Soledad

Fray Mamerto Esquiu – seccion norte 
Barrios Oscar Lorenzo

Seccion centro
Cazuza Nahuel 

Seccion sur 
Gamboa Aguero Marcelo

Artículos relacionadosMás del autor