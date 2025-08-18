A horas de cerrar la presentación de candidatos caminos a las elecciones del 26 de octubre, LLA presentó el listado con el que competirán en la próxima contienda. Los radicales como Francisco Monti, Silvana Carrizo y Juan Pablo Acevedo están incluidos entre los diputados provinciales. Se confirma a Adrián Brizuela como cabeza de lista para diputado nacional.
Según lo informado desde el sector, los listados se conforman de la siguiente manera:
DIPUTADOS NACIONALES
Adrián Brizuela
Myrian Juárez
Ivan López
DIPUTADOS PROVINCIALES TITULARES
1 Aibar Quintar Carlos
2 Reynoso Rocio Valentina
3 Monti Francisco
4 Quinteros Maria Laura
5 Manti Gabriel Mateo
6 Aguirre Alba Carolina
7 Acevedo Juan Pablo
8 Carrizo Silvana
9 Molina Elio Daniel
10 Sanchez Andrea Evangelina
11 Hussein Diaz Joaquin
12 Barrionuevo Andrea
13 Grimas Franco
14 Godoy Guevara Pamela
15 Oviedo Niz Nestor Martin
16 Hontibero Nancy Ramona
17 Arias Heber Federico
18 Ramirez Maria Cecilia
19 Mansilla Yofre Benjamin
20 Noriega Paula
21 Carrizo Nary Arnaldo
SENADORES PROVINCIALES TITULARES
Antofagasta de la sierra
Alamo santos Rafael
Santa Maria
Villagra Martin Gustavo
La Paz
Castillo Javier Leonardo
El Alto
Mansilla Pablo Andres
Capayán
Dominguez Batallan Eliana Andrea
Paclín
Barrionuevo Santiago Arcenio
Tinogasta
Pereyra Mario Daniel
CATEGORÍA INTENDENTES
Santa Rosa- Distrito Los Altos
Barrios Jose Daniel
Pomán – distrito Mutquin
Nieva Crystian Ramón
CATEGORÍA CONCEJALES
Capital
Figueroa Diego Martin
Sopaga Debora Eleonora
Diaz Ceballos David
Castillo Maria Laura
Moreno Mario Enrique
Carrizo Noelia
Garcia Pablo
Valle Viejo
Cabrera Gerónimo
Crespo Corpacci Soledad
Fray Mamerto Esquiu – seccion norte
Barrios Oscar Lorenzo
Seccion centro
Cazuza Nahuel
Seccion sur
Gamboa Aguero Marcelo