En el inicio de su visita a Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil y el intendente Ernesto Andrada recorrieron la obra de 90 viviendas que se ejecuta en la zona oeste de la ciudad, un proyecto clave para brindar soluciones habitacionales a familias de la cabecera departamental.

La obra se lleva adelante gracias a la gestión responsable de recursos del Gobierno provincial que, ante la ausencia de fondos nacionales, permite continuar con obras esenciales para los catamarqueños en todo el territorio.

El Gobernador destacó la decisión de garantizar la continuidad de esta y otras obras. “Tenemos un compromiso con cada catamarqueño que no tiene un hogar. Por esto, seguimos construyendo viviendas en el interior profundo y estamos con obras fundamentales para las comunidades como rutas, hospitales y obras de servicios esenciales que mejoran la calidad de vida de la gente”, expresó el mandatario provincial.

Por su parte, el intendente Ernesto Andrada agradeció el compromiso del Gobierno provincial por no abandonar la construcción, pese a la caída de los recursos nacionales, y por mantener el avance de un plan que busca garantizar el acceso a un hogar propio para los tinogasteños.

La construcción de las 90 viviendas se encuentra con un importante avance y, según estimaciones de los encargados de obra, podrían estar listas para entregar a fines de 2025 o principios de 2026.