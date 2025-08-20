Nota vista: 0

El intendente Raúl Barot, junto a su equipo de trabajo, supervisó el avance de los trabajos de reestructuración y ampliación del alumbrado público en la localidad de Puerta Grande, donde se instalaron 2.000 metros de nuevo tendido eléctrico y tecnología LED.

La obra permitirá optimizar la iluminación sobre la Ruta Provincial N°27, mejorando la seguridad vial y la transitabilidad de los vecinos.

Las tareas fueron ejecutadas por personal de la Delegación Comunal de Puerta Grande, en conjunto con agentes de la Secretaría de Servicios Públicos e Infraestructura del Municipio de Los Altos.