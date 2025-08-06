Nota vista: 0

Alexis Rizo, presidente del espacio Kolina en Catamarca, pidió mayor participación en la conformación de la alianza oficialista.

El reclamo se formalizó a través de un documento público. “Queremos construir un espacio plural, participativo, donde cada fuerza que compone en esta alianza tenga representación real, no tan solo en la lista electoral, sino también que forme parte del Gobierno”, comentó.

“No queremos una alianza vacía, que se filmen solamente para las fotos, cada dos años, y luego no se honren con los hechos”.

De cara a la presentación de listas, que vence el 17 de agosto, remarcó: “No sé si hay límites, pero sí necesitamos la participación, la participación en las decisiones de Gobierno, que se nos tenga en cuenta, que nos escuchen”. Finalizó