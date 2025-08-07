Los partidos abajo firmantes nos dirigimos a la opinión pública con el fin de informar que, al día de la fecha, no hemos firmado ninguna alianza ni alcanzado acuerdo político alguno con el Partido Justicialista.
Cómo que no existieron instancias democráticas reales para discutir, de cara al pueblo, una propuesta política clara, seria y superadora. No vamos a avalar que nuevos cheques en blanco para que, luego, los representantes electos no respondan al mandato que les confiere el cargo.
Vemos con preocupación cómo el Partido Justicialista, bajo su actual conducción, no interpreta al pueblo en sus demandas urgentes. La fotografía y las versiones que circularon recientemente en torno a un supuesto acuerdo son parte de una operación política que intenta instalar una unidad que no existe.
Rechazamos esta maniobra, que lejos está de construir lo que la ciudadanía exige en esta etapa histórica. La dirigencia y la militancia estamos convencidas de que es hora de poner al pueblo como protagonista de la política. Queremos una democracia con el pueblo adentro. Por eso, sostenemos que es urgente avanzar en la reconstrucción de una alternativa política auténtica y participativa.
La sociedad ha sido clara: no quiere más de lo mismo, no quiere las mismas caras, ni el mismo nepotismo, ni proyectos personales que antepongan intereses individuales por sobre el bien común.
Desde este encuentro plural de partidos políticos, reafirmamos nuestro compromiso de construir una alternativa política seria, responsable y profundamente renovadora, que esté a la altura del desafío que impone la realidad.
Nuestro compromiso es con las mayorías populares: dar respuestas concretas a los problemas de la gente, con nuevos liderazgos, con vocación de servicio, con justicia social, soberanía política y perspectiva de futuro.
Invitamos a toda la dirigencia y militancia catamarqueña a sumarse con responsabilidad, generosidad y respeto a la voluntad ciudadana, que exige y merece algo distinto.
Frente Renovador
Kolina
Unidad Popular
Partido Socialista
Partido Parte
FRENTE GRANDE
PARTIDO MARTIN FIERRO
Movimiento de Acción Vecinal
UCEDE
Partido de Integración Comunitaria
Los Irrompibles
Nueva Opción Ciudadana
PARTIDOS POLÍTICOS NIEGAN «ALIANZA CON EL PARTIDO JUSTICIALISTA»
