El Gobierno de la Provincia oficializó hoy el pase a planta permanente de la Administración Pública de 150 empleados que registran, al 30 de abril de este año, una antigüedad en el cargo de seis meses o más. La resolución fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

«Incorpórase a la Planta Permanente de la Administración Pública Provincial al personal que registrare al 30 de Abril de 2025, una antigüedad de seis (6) meses o más y que revistare como personal no permanente bajo la modalidad de Contrato de Empleo Público comprendidos en la Ley N° 3.276 – Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial y la Ley N° 3.198 – Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Provincial, Personal de los Organismos Centralizados y Descentralizados del Escalafón Sanitario comprendidos en la Ley N° 5.161 – Carrera del Personal Sanitario, Escalafón Vial comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 572/2009 – Federación Argentina de Trabajadores Viales y Escalafón Gráfico comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 409/2005, aprobado por Resolución S.T. N° 171/05, a partir de la fecha del presente instrumento legal».-